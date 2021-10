Auto fuori controllo si schianta contro un barbiere ed esce dall’altra parte: gravi danni e 5 feriti

Un 65enne alla guida di una Prius bianca avrebbe perso il controllo del veicolo finendo contro un negozio e scagliando a terra alcune persone, compreso il barbiere. Scene di panico, vetri e macerie ovunque

Una giornata sostanzialmente tranquilla ha assunto i contorni del dramma dopo che un veicolo fuori controllo è andato a schiantarsi contro la vetrina di un barbiere, finendo dentro al negozio. Il terribile incidente è avvenuto a Walthamstow, a est di Londra, e secondo i testimoni diverse persone sono rimaste ferite a terra, compreso il parrucchiere che è stato portato fuori passando attraverso la vetrina ormai distrutta. L’episodio si è verificato in Hoe Street, nella zona est della città, e il veicolo ha letteralmente distrutto Prestige Barbers: una Prius bianca sarebbe finita al suo interno uscendo dall’altra parte. Il London Ambulance Service ha confermato di aver soccorso cinque persone sul posto, portandole tutte in ospedale, tre delle quali in condizioni serie, dopo l’incidente avvenuto alle 13.50 di giovedì. La polizia metropolitana ha affermato che nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita e che il responsabile dell’incidente, un 65enne, non è stato arrestato.

Le drammatiche testimonianze degli altri negozianti

Saleem Mohammad, 40 anni, di MS Carpets che si trova nelle immediate vicinanze, ha dichiarato: “L’auto è entrata da una finestra ed è uscita direttamente dall’altro lato del negozio. Ho sentito un botto tremendo e sono uscito, c’era una donna che urlava, con il sangue che le usciva dal viso ed intrappolata sotto ad un grosso pezzo di vetro. Le persone hanno dovuto toglierglielo di dosso. Uno dei barbieri era immobile e non diceva una parola”. Un lavoratore di una vicina pizzeria di fronte all’incidente ha detto: “Abbiamo appena sentito un enorme botto. È stato un grande shock. C’erano un barbiere e una donna sdraiati sul pavimento. C’era vetro ovunque. Abbiamo saputo che l’autista avrebbe cercato di ‘schivare’ il traffico ma avrebbe accelerato bruscamente perdendo il controllo del veicolo. Il barbiere è un ragazzo molto simpatico, spero che si riprenda bene”.

“Gli agenti, insieme ai colleghi del servizio di ambulanza e del servizio di ambulanza di Londra, sono intervenuti e hanno immediatamente fornito i primi soccorsi all’autista di 65 anni e ad altri feriti sul posto. Si ritiene che tutte le lesioni non siano pericolose per la vita”, ha confermato un portavoce della polizia del Met.