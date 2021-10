Ha un incidente d’auto in autostrada: per paura di essere investita precipita dalla rampa, morta 17enne

Una 17enne è morta sul colpo cadendo da una rampa autostradale dopo aver avuto un incidente: potrebbe essersi allontanata dal veicolo per paura di essere investita, precipitando accidentalmente

Una ragazza di 17 anni ha perso tragicamente la vita dopo essere stata coinvolta in un incidente, cadendo accidentalmente da un cavalcavia. È successo sulla rampa di Sam Houston Tollway/North Freeway a Houston e purtroppo la caduta è risultata fatale per la giovane, in quello che è uno dei tratti più trafficati della città per gli automobilisti che entrano ed escono dall’area metropolitana. Poco dopo la mezzanotte di mercoledì, la polizia di Houston ha ricevuto una telefonata relativa ad un’adolescente che aveva avuto un grave incidente con un solo veicolo allo svincolo, nelle corsie sopraelevate. Ma poco dopo la giovane è precipitata: secondo quanto riferito da alcuni testimoni l’adolescente, probabilmente temendo per la sua sicurezza a causa del gran numero di auto che sfrecciavano in strada, si è allontanata dal veicolo dopo l’incidente saltando oltre il muro della barriera dopo il quale c’era però il vuoto. È morta sul colpo.

“Sembra che forse stesse cercando di allontanarsi dal traffico sull’autostrada. Potrebbe aver cercato di scappare, forse non sapeva cosa c’era sotto, sfortunatamente”, hanno dichiarato le forze dell’ordine. La polizia ha detto che l’adolescente era apparentemente disorientata e confusa su dove fosse dopo l’incidente, e forse non si era resa conto che c’era il vuoto dall’altra parte del muro. La polizia non ha rilasciato informazioni circa la sua identità ma i suoi familiari sono stati informati della tragedia occorsale.

Le dichiarazioni dei genitori della vittima

Successivamente sono stati proprio i genitori a farsi avanti e spiegare che la giovane stava cercando di proteggersi dall’essere coinvolta in un altro incidente quando è precipitata: aveva lasciato la casa del padre ed era diretta dalla madre, era al telefono con il suo ragazzo che ha detto di aver sentito tutto e di aver subito chiamato i suoi genitori. Quando sono arrivati hanno trovato l’auto distrutta sulla rampa ed il corpo della 17enne di sotto. “È qualcosa che non augurerei a nessun genitore”, ha detto la madre tra le lacrime.