Sequestrato ragazzo inglese a Macerata. Le sue parole: “Ho avuto paura, mangiavo i loro scarti”

Un ragazzo inglese di 25 anni è stato rapito e imprigionato da quattro ragazzi di Macerata. Il racconto del ragazzo dopo la liberazione: “Ho avuto paura”.

Incredibile ciò che è accaduto nelle Marche a Macerata. Un ragazzo inglese di 25 anni è stato rapito e imprigionato per otto giorni al buio da quattro ragazzi di età compresa fra i 18 e i 22 anni. Alla famiglia del ragazzo è stato chiesto un riscatto di 7.000 euro. I ragazzi hanno chiesto di telefonare ai genitori in Inghilterra, ma così facendo hanno consentito ai carabinieri di mettersi sulle loro tracce.

Queste le parole di Francesco D’Ecclesis, comandante del Ros di Ancona, dopo il blitz: “L’operazione è scattata alle 14.45. Abbiamo circondato il palazzo per chiudere ogni possibile via di fuga e siamo entrati”.

Il consolato britannico è stato informato della vicenda del ragazzo e si è attivato per metterlo in sicurezza. I carabinieri hanno circondato il palazzo dove gli altri condomini, a quanto pare, non si sarebbero accorti di nulla.

Il racconto del ragazzo dopo la liberazione: “Ho avuto paura. Mangiavo qualche scarto di quello che mangiavano loro e poi mi tormentavano con un taser”

Il ragazzo era giunto nel nostro Paese a giugno a Bologna. Da allora in poi aveva viaggio tra una città italiana.

Il ragazzo londinese di 25 anni ha detto queste parole ai carabinieri che lo hanno liberato: “Ho avuto paura. Mangiavo a volte qualche scarto di quello che mangiavano loro e poi mi tormentavano con un taser. Io non mi sono mai ribellato, facevo quello che mi dicevano”.

La difesa dei quattro sequestratori si è registrata con le parole di una di loro, una ragazza ventenne di nome Aurora Carpani. La ragazza ha spiegato che uno dei sequestratori aveva subito un furto di circa 7000 euro da parte proprio del giovane inglese. Questa difesa non ha convinto gli inquirenti, essendo l’inglese di famiglia benestante. I sequestratori avevano conosciuto il ragazzo inglese qualche settimana prima.