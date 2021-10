Serie A, dove vedere l’ottava giornata di campionato in tv?

L’ottava giornata di Serie A scatterà sabato con il match fra Spezia e Salernitana. I due big match di giornata sono Lazio-Inter e Juventus-Roma.

Dopo la pausa per le nazionali torna in campo la Serie A. Si parte sabato alle 15 con Spezia-Salernitana. A seguire, allo Stadio Olimpico andrà in scena la sfida fra la Lazio di Sarri e l’Inter dell’ex Simone Inzaghi. In serata il Milan ospita il Verona a San Siro.

Domenica alle 12.30 Cagliari e Sampdoria si sfidano per conquistare punti preziosi in classifica. Sono tre i match in programma alle 15: Genoa-Sassuolo, Udinese-Bologna ed Empoli-Atalanta. Alle 18 il Napoli capolista e a punteggio pieno ospita il Torino di Juric. In serata il match più accattivante di questo ottavo turno, quello fra Juventus e Roma. La giornata si chiuderà lunedì sera con l’incontro fra il Venezia e la Fiorentina.

Serie A, ottava giornata: ecco dove vedere tutte le partite in tv

Ecco la programmazione tv completa dell’ottava giornata di Serie A: