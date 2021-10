Tale e Quale Show, 15 ottobre 2021: quali artisti saranno imitati?

Le imitazioni della quarta puntata di “Tale e Quale Show”.

Quarto puntamento, in prima serata su Raiuno, con “Tale e Quale Show”. Continua la gara che vede 11 Vip impegnati nelle imitazioni di grandi nomi della musica nazionale ed internazionale, guidati dal padrone di casa Carlo Conti ed una temutissima giuria, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio ed un giudice a sorpresa, un Vip sempre diverso ma imitato. La scorsa puntata è stata vinta da Pierpaolo Pretelli che ha imitato il rapper Clementino nel brano “Cos cos cos”, ottenendo 61 punti. A seguire, Dennis Fantina che ha imitato Fausto Leali con “Mi manchi” e Deborah Johnson con Diana Ross in “Upside Down”. La classifica generale vede in testa proprio la Johnson, seguita da Dennis Fantina e Pierpaolo Pretelli. Ma quali saranno gli artisti che questa sera i concorrenti dovranno imitare? Eccoli, per voi, di seguito.

Tale e Quale Show, tutte le imitazioni

Deborah Johnson vestirà i panni di Dori Ghezzi che ha duettato con suo padre Wess, Federica Nargi imiterà Heather Parisi, Stefania Orlando sarà Blondie, Francesca Alotta dovrà vedersela con Adele, Alba Parietti vestirà i panni di Ornella Vanoni, Dennis Fantina sarà Brian Johnson degli AC/DC, i simpatici Gemelli di Guidonia saranno I New Trolls, Biagio Izzo si cimenterà nell’imitazione di Adriano Pappalardo, Simone Montedoro sarà Antonello Venditti, Pierpaolo Pretelli proverà a vincere ancora la puntata imitando Irama, infine Ciro Priello sarà Tiziano Ferro.

Maria Rita Gagliardi