Mamma di due figli scopre che il fidanzato molesta i minori: “Ho vissuto per mesi con un pedofilo”

Una mamma di due figli ha scoperto per caso e per bocca degli agenti di polizia che l’uomo con il quale aveva avuto una relazione era finito in prigione per aver molestato sessualmente dei minorenni. Tutto ha avuto inizio nel mese di aprile quando la donna ha indagato in merito al compagno Andrew Edgson con il quale era fidanzata da 18 mesi, il quale improvvisamente era scomparso nel nulla. Facendo la più drammatica delle scoperte ovvero che si trovava in prigione: lei ha detto agli agenti che non sapeva perchè l’uomo si trovasse in carcere e a quel punto la polizia l’ha informata che era stato condannato per gravi reati sessuali su un bambino e che il giudice lo aveva condannato a un anno di reclusione.

La Liverpool Crown Court ha ricostruito la vicenda scoprendo che l’uomo aveva stretto una relazione con la donna nel 2019 e che si era trasferito nella sua casa di Bootle. Nel dicembre del 2020 però è scomparso ma pochi giorni dopo le ha telefonato dal carcere affermando di trovarsi in una stazione di polizia per sistemare qualcosa. Il giudice gli ha detto in aula: “L’hai fuorviata in merito a dove ti trovavi e alle circostanze della tua detenzione”.

La ricostruzione dei fatti dal 2019 ad oggi

“Era inorridita – ha proseguito il giudice – nello scoprire che eri stato condannato per un grave reato sessuale di cui non le avevi parlato e pensava chiaramente, con qualche giustificazione, che l’unico scopo di quella mancata rivelazione di tale convinzione fosse quello di continuare la tua relazione con lei e i suoi bambini. “Questi fallimenti da parte tua nel rivelarle le vere circostanze l’hanno portata a sentirsi ansiosa e angosciata. Ha pensato di cambiare casa perché sai dove vivono lei e i suoi figli. Si sente completamente tradita da qualcuno che descrive come pericolosamente manipolatore”. Edgson è stato incarcerato per 14 mesi nel dicembre 2020 per l’aggressione sessuale ai danni di una 12enne ad inizio 2019. Secondo i termini del registro dei reati sessuali ha dovuto comunicare alla polizia dove viveva ma non ha rivelato di vivere con la donna e con i suoi due figli dopo il rilascio. Lui si è dichiarato colpevole e per questo è stato condannato ad altri 12 mesi di prigione.