Mamma perde amici e riceve insulti per il suo seno: “Continua a crescere, devo operarmi”

Una donna ha parlato dell’incubo che sta vivendo a causa delle dimensioni e del peso del suo seno che da quando aveva 10 anni non smette di crescere. “Non ho potuto allattare mia figlia”

Una donna con un seno in continua crescita sin da quando era bambina è alla disperata ricerca di un medico che le faccia un intervento chirurgico di riduzione, dopo aver perso diverse amiche ed essere stata bersaglio di insulti e critiche sui social. Ma non solo: Elizabeth Catlin, di Swadlincote, Derbs, il cui seno cresce sin da quando aveva 10 anni, ha avuto anche difficoltà ad allattare la sua bambina Willow, che oggi ha due anni, per motivi di sicurezza. Il lato A della donna, estremamente grosso e pesante, avrebbe infatti coperto il viso della bimba rischiando di soffocarla. Elizabeth ha anche spiegato di aver avuto grossi problemi con donne e uomini che la riempiono di critiche a causa delle dimensioni del seno.

LEGGI ANCHE =>> Deputato bacia il seno della compagna in video conferenza, è scandalo: Mi dimetto

“Non hanno mai smesso di crescere fin da quando avevo 10 anni – ha raccontato – e ovviamente sono cresciute ancora di più durante la gravidanza. Volevo davvero allattare mia figlia ma erano semplicemente troppo grandi, e lei sarebbe stata impossibilitata a nutrirsi”, ha spiegato la donna. “È stato davvero sconvolgente perché era qualcosa che avrei davvero voluto provare ma non potevo. Anche ora le loro dimensioni influenzano le cose che posso fare con Willow. Sono un intralcio e devo tenerla in braccio sopra di esse, non riesco nemmeno ad abbracciarla correttamente”. Ma non solo perchè il peso dei seni le provoca un costante mal di schiena che le impedisce anche di correrle dietro o giocare con lei. La donna ha iniziato ad odiare la situazione intorno ai 20 anni quando si è resa conto che non smettevano di ingigantirsi. Oggi fatica anche a trovare reggiseni adatti alle sue misure, tra l’altro molto costosi, e pensa che stiano ancora crescendo, nonostante abbia 32 anni.

“Ho 32 anni e stanno crescendo ancora”

“Ricevo molto odio dalle donne, ho perso amiche. E ricevo frasi offensive dai maschi perché li vedono e pensano che sia tutto ciò che sono. Sono sicura che stiano ancora crescendo perché sto ancora aumentando le dimensioni delle coppe. Ora sto uscendo dai reggiseni che mi stavano bene un paio di mesi fa. E man mano si fanno sempre più pesanti, fanno più male e sono viola a chiazze dove lo sforzo del peso ha allungato la pelle ormai molto sottile”. I medici l’hanno più volte respinta dicendole che avrebbe prima dovuto perdere peso; dunque ha iniziato a raccogliere soldi per poter fare da sola l’operazione. “Cambierebbe completamente la mia vita”.