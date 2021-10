Nessie vive anche in Cornovaglia? Decine di avvistamenti del presunto mostro: “C’è qualcosa in quelle acque”

Oltre al mostro di Loch Ness ne esisterebbe anche uno in Cornovaglia? Gli avvistamenti si sono moltiplicati nell’ultimo periodo e i residenti sono convinti che nelle acque del lago ci sia davvero una enorme creatura

Sono in netto aumento nell’ultimo periodo gli avvistamenti di quello che è già stato soprannominato “il mostro di Loch Ness in Cornovaglia”, e la gente del posto continua ad affermare con sempre maggiore insistenza che la costa sia perseguitata da un’enorme specie sopravvissuta di pleiosauro. Gli avvistamenti della mistica creatura, un mostro sulla scia del più famoso ‘cugino’ scozzese, sono in netta crescita e nonostante gli esperti abbiano più volte messo in dubbio le prove esistenti, per lo più fotografie sgranate e nelle quali si vedono solo pochi dettagli del presunto animale, molti locali sono convinti che sia reale, descrivendolo come un “grande serpente, un’orribile creatura con la schiena gobba”, o ancora come “un mostro marino del collo lungo con, come un elefante, una proboscide che agita in acqua”. E, data la varietà delle descrizioni, c’è chi ha suggerito che nelle acque della Cornovaglia potrebbero esserci anche più di una creatura.

Joan Hawthorne, che vive nella zona, ha detto: “Sembra folle a molti che conosco, ma ci sono stati così tanti avvistamenti che come si può escludere con certezza la sua esistenza?”. E così c’è chi ironicamente ha suggerito che Nessie potrebbe avere una seconda casa in questa zona. Residenti e visitatori hanno registrato molti avvistamenti di “Morgawr” nel corso degli anni da quando la prima bestia dal collo lungo sarebbe stata catturata da un pescatore 150 anni fa. Tra le testimonianze ritenute più credibili c’è quella di un ex dipendente del museo di Storia Naturale che sosteneva di aver catturato il rettile con la telecamera un ventennio fa.

La testimonianza di un ex dipendente del museo di Storia Naturale

John Holmes, che ha lavorato come ufficiale scientifico superiore presso il Museo di Storia Naturale, ha pubblicato strani filmati che aveva filmato tre anni prima a Gerrans Bay, al largo della penisola di Roseland. All’epoca disse: “La mia teoria preferita è che fosse un fossile vivente. Penso che ci sia un gruppo di plesiosauri in giro negli oceani del mondo. Nonostante le affermazioni, un paleontologo della Nottingham Natural History Adam S. Smith, ha affermato che “quasi certamente” non esisterebbero. “Purtroppo, i plesiosauri viventi quasi certamente non esistono oggi”.