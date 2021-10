Straziante tragedia, 11 bambini muoiono annegati mentre puliscono il fiume: “Si tenevano per mano”

Sono ore di strazio e di dolore in Indonesia, per la morte di 11 bambini caduti in un fiume durante le attività di pulizia delle sponde e deceduti tutti

È un bilancio terribile, uno dei peggiori che chiunque possa immaginare, quello relativo ad un incidente avvenuto in Indonesia, dove 11 studenti sono morti annegati mentre stavano effettuando le attività di pulizia delle sponde del corso d’acqua. Tutti, uno dopo l’altro sarebbero finiti in acqua e a causa di corrente e mulinelli non sono riusciti a sopravvivere. A confermare quanto accaduto è stato un funzionario locale che ha dichiarato: “Si tenevano per mano, uno di loro è scivolato e gli altri lo hanno seguito”.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto emerso i ragazzini non indossavano il giubbotto di salvataggio e avrebbero cercato di attraversare il fiume. Si tratta di un corso d’acqua famoso per il rafting e dunque caratterizzato da forti correnti. L’incidente è avvenuto nella provincia di Giava occidentale ed oltre alle 11 vittime, altri 10 ragazzi sono finiti in acqua, salvati dai soccorritori intervenuti nei tempi più rapidi possibili. I media locali hanno precisato che gli studenti impegnati nella pulizia dei bordi del fiume Cileueur erano 150 e frequentano tutti una scuola media islamica: “Improvvisamente 21 di loro sono scivolati in acqua”. “Il tempo era buono e non ci sono state inondazioni improvvise”, ha sottolineato un funzionario dell’ufficio di ricerca e salvataggio di Bandung aggiungendo, “Quei bambini che sono annegati si tenevano per mano. Uno di loro è scivolato e gli altri lo hanno seguito”. Oltre ai soccorritori anche gli abitanti della zona sono intervenuti per dare una mano salvando dieci studenti, ricoverati nell’ospedale più vicino.