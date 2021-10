Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 17 ottobre 2021

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 17 ottobre 2021.

Nuovo appuntamento con “Che tempo che fa”. Ecco, per voi, gli ospiti che Fabio Fazio, accompagnato da Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, intervisterà in diretta.

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 17 ottobre 2021

La puntata si aprirà con un lungo spazio dedicato all’attualità. Saranno, quindi, presenti in studio il sindacalista e Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini, il direttore de “La Stampa” Massimo Giannini, l’inviato speciale di “Avvenire” Nello Scavo, Michele Serra, il virologo Roberto Burioni e Roberto Saviano. In esclusiva, Quentin Tarantino, in Italia per ricevere il “Premio alla Carriera” alla “Festa del Cinema di Roma”, ripercorrerà la sua carriera. Ancora cinema con Silvio Orlando e Toni Servillo che promuoveranno il film, attualmente nelle sale, “Ariaferma”. Lo spazio musicale sarà riservato a Noemi, protagonista della scorsa estate, insieme a Carl Brave, con la hit “Makumba”.

La puntata si concluderà con il consueto tavolo, al quale parteciperà Lello Arena, nelle librerie dal 12 ottobre con “C’era una volta. La fiaba un po’ storta di un incontro incredibile”, libro in cui ripercorre la sua amicizia e il sodalizio professionale con Massimo Troisi.

Maria Rita Gagliardi