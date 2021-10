Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 17 ottobre 2021

Gli ospiti di “Domenica In” del 17 ottobre 2021.

Dopo lo stop di domenica scorsa, con la messa in onda di una puntata ridotta ed interamente dedicata a “Ballando con le stelle” per dare spazio alla partita della Nazionale contro il Belgio, “Domenica In” torna con la sua regolare programmazione. Ecco, per voi, gli ospiti che Mara Venier ospiterà negli studi “Fabrizio Frizzi”.

La puntata si aprirà con un lungo talk dedicato a “Ballando con le stelle”, andato in onda ieri sera, in diretta su Raiuno, con la sua prima puntata. A tal proposito, saranno presenti in studio Albano, Alessandra Mussolini e Guillermo Mariotto. Si parlerà poi di un caso di cronaca, quello di Luana D’Orazio, la ragazza morta dopo essere stata stritolata in una fabbrica tessile. Per ricordarla, saranno presenti in studio la madre ed il fidanzato. Spazio anche al divertimento con il nuovo gioco “Pronto chi canta”. Il gioco consiste nel proseguire a cantare la canzone, che sarà intonata da un ospite da studio, esattamente dal punto in cui si sarà interrotto. Per poter giocare, il pubblico potrà prenotarsi attraverso un numero telefonico, fornito dalla stessa Venier.

Si passerà, poi, alla parte dedicata al mondo dello spettacolo con Nino D’Angelo che presenterà il suo ultimo album dal titolo “Il poeta che non sa parlare”, a cui farà seguito un libro di racconti e di poesie. Infine, Miriam Leone sarà protagonista di un’intervista a cuore aperto, tra carriera e vita privata.

Maria Rita Gagliardi