Mauro Icardi e Wanda Nara si sono lasciati? Le sue durissime parole su Instagram

Tra Mauro Icardi e Wanda Nara sarebbe finita a causa di un tradimento, come denunciato in una story dalla stessa showgirl / procuratrice argentina.

Ieri sera, la procuratrice sportiva argentina ha postato su Instagram una storia che lascerebbe poco spazio a qualsiasi interpretazione. La storia in questione, infatti, recita: “Otra familia mas que te cargaste por zorra!” – che, sebbene in molti abbiano tradotto “Hai rovinato un’altra famiglia per colpa di una tr**a” attribuendo l’accusa a Icardi, in realtà potrebbe essere dedicato alla terza incomoda. Ma lo vedremo di seguito.

Successivamente, Wanda ha eliminato tutte le foto con il calciatore dal suo profilo, togliendogli anche il follow. La storia incriminata, in un secondo momento è stata eliminata, il follow ripristinato, ma poi è tornato tutto online ed è giunto anche l’unfollow definitivo.

Mauro Icardi ha tradito Wanda Nara con Eugenia Suarez?

Secondo svariate fonte online, l’attaccante del Psg avrebbe tradito Wanda con Eugenia Suarez, attrice e modella, protagonista – tra gli altri tanti prodotti audiovisivi in cui ha lavorato – del programma argentino “Bendita” che, a sua volta, è stata unfollowata dalla Nara.

La Suarez, frattanto, ha un precedente: all’inizio della relazione della China (la Suarez viene chiamata così per le sue origini asiatiche) con l’attore cileno Benjamin Vicuña, le era stata mossa l’accusa di aver portato Vicuña a tradire la sua fidanzata di allora.

Ma non è tutto, visto che questa notte su Instagram è apparsa una story della giornalista di spettacolo Ker Weinsteinche chein privato avrebbe ricevuto conferma della separazione proprio da Wanda in persona. La donna ha reso noto il messaggio privato nel quale, senza mezzi termini, la Nara dichiara: “Mi sono separata”.

Mauro Icardi e Wanda Nara sono sposati dal 2014 e vivono insieme a Parigi con i cinque figli: Benedetto, Valentino, Costantino, Francesca e Isabella. I tre maschi sono i bambini che Wanda Nara ha avuto con Maxi Lopez, mentre le due bimbe sono nate dal matrimonio con Icardi.

Attendiamo nuovi risvolti su quella che potrebbe essere la separazione dell’anno…

