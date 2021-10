Ubriaco uccide tre persone in un incidente, in carcere gli abbassano la cauzione: esce e fugge. È caccia all’uomo

Un uomo era stato arrestato dopo il grave incidente mortale: quando il giudice ha abbassato la cauzione è uscito di prigione e ha fatto perdere le sue tracce. Emesso un mandato di cattura

Un uomo accusato di aver ucciso tre persone in un grave incidente stradale da lui provocato poichè alla guida ubriaco, è in fuga dopo che un giudice ha abbassato la sua cauzione. Camilo Morejon, 48 anni, stava trasmettendo in diretta Facebook ed era in stato di ebbrezza pochi istanti prima del terribile incidente avvenuto nel mese di ottobre del 2020. “Guido meglio ubriaco” diceva nel filmato, mentre beveva birra; la sua fidanzata, deceduta nello schianto, si chiamava Leosveyka Gonzalez Almenares, e si trovava sul sedile anteriore. Anche i passeggeri Ricardo Rodriguez-Tamayo e Massel Rodriguez Rodriguez sono rimasti uccisi. Gli investigatori dell’ufficio dello sceriffo della contea di Harris, Texas, affermano che Morejon era al volante di una Honda quando si è schiantato contro una Ford F-150, ferendo il conducente e uccidendo i suoi stessi passeggeri. Il cittadino cubano è stato accusato di tre capi di omicidio colposo per intossicazione. Lui stesso è rimasto ferito e non è comparso in tribunale fino a due giorni dopo.

L’uomo viaggiava al doppio della velocità consentita

Secondo un esperto di ricostruzione veicolare dell’incidente, oltre agli alti valori di alcol nel sangue l’uomo viaggiava a 90 mph in una zona di 45 mph”. Lo Stato ha chiesto una cauzione elevata ed è stata fissata in 275.000 dollari per le 4 accuse e per 9 mesi Morejon è rimasto in prigione. Il 15 luglio 2021, gli atti del tribunale mostrano che il 339° giudice della corte distrettuale Te’iva Bell ha ridotto la cauzione a 110.000 dollari. Qualcuno l’ha pagata e Morejon è stato rilasciato. Le condizioni per il rilascio includevano di indossare un monitor GPS e “promettere di comparire in tribunale in tempo, ogni volta”. Ma lo scorso giovedì Morejon non si è presentato in tribunale. Ora è un latitante ed è stata avviata una caccia all’uomo per rintracciarlo prima che causi altri danni. Sono stati emessi diversi mandati di arresto.