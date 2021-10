14enne ucciso in un’affollata stazione ferroviaria in uno “scioccante atto di violenza”

“Chiunque abbia informazioni ci contatti”. È l’appello rivolto alla polizia a eventuali testimoni dell’omicidio di un 14enne, ucciso in una stazione ferroviaria in pieno giorno

Un ragazzo di 14 anni è stato ucciso in pieno giorno in una stazione ferroviaria generando sconcerto e rabbia nella comunità. L’omicidio è avvenuto alla stazione di

High Street a Glasgow alle 15:45 del 17 ottobre in quello che la polizia ha definito “uno scioccante atto di violenza”. Il 14nne è stato portato d’urgenza al Queen Elizabeth University Hospital, ma è stato dichiarato morto poco dopo il suo arrivo: la polizia scozzese ha affermato di aver avviato un’inchiesta per omicidio e indagherà sulle circostanze dell’incidente. Hanno anche rivolto un appello a eventuali testimoni o persone con informazioni pertinenti di mettersi in contatto con le autorità il prima possibile. Nel frattempo parenti e amici del ragazzo hanno diffuso e pubblicato tributi strazianti definendolo un “angelo” e un “ragazzo felice, gentile e amorevole”.

Mentre si cerca di far luce sull’accaduto, è stata istituita una raccolta fondi per aiutare i suoi genitori con le spese funerarie che ha già permesso di raccogliere quasi 5000 sterline. L’ispettore capo Brian Geddes, della squadra investigativa maggiore della polizia scozzese e ufficiale investigativo senior, ha dichiarato: “I nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici di Justin. La sua famiglia ha chiesto che sia rispettata la loro privacy in questo momento molto difficile e sono assistiti da agenti specializzati”. “Sebbene le indagini siano in una fase iniziale, quello che sappiamo è che è avvenuto un incidente alla stazione ferroviaria di High Street e siamo sicuri che ci saranno persone che potrebbero aver assistito a qualcosa prima che l’evento si verificasse. Invitiamo coloro che hanno qualsiasi informazione, non importa quanto piccola, a mettersi in contatto con la polizia”.

Le parole dell’ispettore che sta indagando sul caso

L’ispettore Marc Francey, della British Transport Police, ha dichiarato: “Questo è stato un atto di violenza scioccante in pieno giorno, che ha visto un ragazzo perdere tragicamente la vita. Stiamo lavorando a stretto contatto con la polizia scozzese e stiamo facendo tutto il possibile per trovare i responsabili, e esorto tutti i testimoni, o chiunque si trovasse nella zona in quel momento e abbia visto qualcosa di sospetto, a contattarci il prima possibile. Nel loro appello sulla raccolta fondi i familiari hanno spiegato che “Justin era un ragazzo felice, gentile e amorevole che aveva tutta la vita davanti a sé ma è finita tragicamente così presto alla giovane età di 14 anni. Dato che era così giovane, non ci sono fondi per il funerale, quindi per favore aiutaci a dare a Justin l’addio che merita. Qualsiasi contributo, grande o piccolo che sia, sarà molto apprezzato. Stephanie, Anthony, i suoi fratelli e tutta la famiglia sono molto nei nostri pensieri in questo momento”.