Bimba di 4 anni scompare dalla tenda mentre è in campeggio con la famiglia: la polizia teme il rapimento

È letteralmente scomparsa nel nulla una bambina di soli 4 anni che si trovava con la sua famiglia in campeggio. Secondo le autorità c’è la concreta possibilità che possa essere stata portata via dalla tenda

Il rapimento non è escluso dalla polizia, dopo l’improvvisa scomparsa di una bambina di 4 anni dalla tenda nella quale stava trascorrendo un periodo di vacanza, in campeggio, con i suoi genitori. Quella che doveva essere una gita felice e piena di emozioni e di ricordi da costruire si è trasformata in un incubo quando mamma e papà della piccola Cleo Smith, non l’hanno più trovata. I tre stavano facendo un viaggio nell’entroterra australiano e la bimba sarebbe svanita nel cuore della notte con il suo sacco a pelo e con indosso un pigiama rosa con le farfalle. I genitori, sconvolti, hanno spiegato di essersi svegliati la mattina e di non averla più trovata. Una massiccia operazione di ricerca e soccorso è stata lanciata, subito dopo l’allarme dato dai genitori, nell’area del campeggio Blowholes, vicino a Macleod, a circa 50 miglia a nord di Carnavon nell’Australia occidentale. I genitori hanno visto Cleo per l’ultima volta all’1.30 del mattino scoprendo che era scomparsa intorno alle 6.

Avviate le ricerche in tutta l’area, interrogati eventuali testimoni

L’ispettore di polizia WA Jon Munday ha dichiarato: “Siamo seriamente preoccupati per la sicurezza di Cleo, non stiamo lasciando nulla al caso”, aggiungendo che oltre alla bambina manca anche il suo sacco a pelo ma che “non è libero a questo punto di divulgare ulteriori informazioni”. “Tutto è sul ‘tavolo’ stiamo considerando ogni possibilità”. Gli agenti stanno cercando di capire chi si trovasse nei dintorni durante la finestra temporale relativa alla scomparsa di Cleo. La mamma di Cleo, Ellie, ha lanciato una richiesta di aiuto per rintracciare sua figlia, dicendo: “Sono passate più di 24 ore dall’ultima volta che ho visto la scintilla negli occhi della mia bambina. Per favore aiutami a trovarla. Se senti o vedi qualcosa, chiama la polizia.” Le ricerche della bambina sono continuate durante la notte e sono state acquisite le riprese delle dashcam e qualsiasi possibile CCTV per esaminarle con urgenza.Sebbene le condizioni dell’entroterra possano essere dure, l’ispettore Munday ha affermato che il clima attuale nella regione potrebbe consentire a qualcuno di “sopravvivere a lungo”. Ha aggiunto: “Siamo abbastanza fiduciosi che se Cleo è qui intorno, la troveremo”.