Serie A 2021/2022: risultati, classifica generale e classifica marcatori dopo l’ottava giornata

Ottava giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. La Lazio batte l’Inter, la Juve supera la Roma. Ottavo successo di fila per il Napoli.

L’ottava giornata di Serie A si è aperta sabato pomeriggio con il successo dello Spezia sulla Salernitana per 2-1. Vantaggio dei campani con Simy e rimonta dei liguri firmata Strelec e Kovalenko. La Lazio, grazie alle reti siglate da Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic Savic, ha superato per 3-1 l’Inter (gol dell’iniziale vantaggio di Perisic su rigore).

In serata il Milan, dopo essere andato sotto di due reti, ha superato per 3-2 il Verona a San Siro. Di Caprari e Bark le reti scaligere; rimonta rossonera siglata da Giroud, Kessie su rigore e dall’autorete di Gunter.

Ottava giornata, il Napoli resta in testa a punteggio pieno. Vincono Juventus, Milan e Lazio

Alle 12.30 di domenica il Cagliari ha conquistato il primo successo stagionale, superando per 3-1 la Sampdoria. Per i sardi doppietta di Joao Pedro e rete di Caceres; i blucerchiati, invece, sono andati a segno con Thorsby. Nel primo pomeriggio l’Atalanta (doppietta di Ilicic, autorete di Viti e gol di Zapata) ha superato per 1-4 l’Empoli (Di Francesco). Alla stessa ora si sono registrati due pareggi. Udinese e Bologna hanno impattato sull’1-1. Vantaggio emiliano con Barrow e pareggio dei friulani firmato Beto. Il Sassuolo, invece, dopo essere andato sullo 0-2 (doppietta di Scamacca) si è fatto raggiungere sul 2-2 dal Genoa. Di Destro e Vasquez le reti dei liguri.

Ottavo successo consecutivo e testa della classifica a punteggio pieno per il Napoli. I partenopei hanno superato di misura 1-0 il Torino, grazie a un gol di Osimhen. Nel posticipo domenicale la Juventus ha conquistato il quarto successo di fila, battendo per 1-0 la Roma. Ai bianconeri è bastato il gol di Kean nel primo tempo.

Nel ‘Monday Night’ il Venezia ha sconfitto per 1-0 la Fiorentina grazie a un gol di Aramu nei primi 45 minuti di gioco.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 8ª GIORNATA: Spezia-Salernitana 2-1; Lazio-Inter 3-1; Milan-Verona 3-2; Cagliari-Sampdoria 3-1; Empoli-Atalanta 1-4; Genoa-Sassuolo 2-2; Udinese-Bologna 1-1; Napoli-Torino 1-0; Juventus-Roma 1-0; Venezia-Fiorentina 1-0.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: Napoli 24, Milan 22, Inter 17, Roma 15, Juventus 14, Atalanta 14, Lazio 14 Fiorentina 12, Bologna 12, Empoli 9, Udinese 9, Torino 8, Verona 8, Sassuolo 8, Spezia 7, Venezia 7, Sampdoria 6, Genoa 6, Cagliari 6, Salernitana 4.

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: Immobile (Lazio) 7, Dzeko (Inter) 6, Joao Pedro (Cagliari) 6, Lautaro Martinez (Inter) 5, Osimhen (Napoli) 5, Destro (Genoa) 5, Vlahovic (Fiorentina) 4, Veretout (Roma) 4, Pellegrini (Roma) 4, Zapata (Atalanta).