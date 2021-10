Il wrestler Sheamus all’attacco di CR7: “Fa tutto solo per le telecamere. È forte, ma non il migliore”

Il wrestler irlandese Sheamus ha riservato parole non proprio al miele su Cristiano Ronaldo: “Nel wrestling non durerebbe cinque secondi”.

Stephen Farrelly, wrestler irlandese sotto contratto con la WWE, ha riservato parole poco piacevoli nei confronti di Cristiano Ronaldo. Il wrestler, meglio conosciuto con il nome d’arte di Sheamus, è stato intervistato da ‘BT Sport’. Da sempre tifoso del Liverpool, ha attaccato pesantemente CR7, ora in forza ai rivali del Manchester United.

Queste le sue parole: “Ronaldo è uno dei più grandi giocatori di sempre? Assolutamente no, non lo è. Ma è sicuramente un giocatore di livello mondiale e uno dei migliori dell’ultimo decennio”.

Sheamus contro Cristiano Ronaldo: “Cerca l’attenzione delle telecamere. È troppo soft, nel wrestling non durerebbe cinque secondi sul ring”

Sheamus ha attaccato anche il suo comportamento in campo a favore di telecamera, in seguito alla realizzazione di un gol: “Anche quando segna un rigore cerca subito l’attenzione delle telecamere. Fa tutto solo per questo scopo. È come se si togliesse la maglietta e poi fra sé pensasse: “dov’è la telecamera? Dov’è la telecamera?”. Il tutto anche solo per un rigore. Non voglio denigrarlo né vi dirò che lo detesto, ma tutto quello che fa è intenzionale e con uno scopo ben preciso”.

Per Sheamus atleti come Ronaldo non riuscirebbero mai a fare carriera nel wrestling: “Ronaldo nel wrestling? Non durerebbe cinque secondi sul ring. È troppo soft. È uno di quei giocatori che cadono quando soffia il vento o un filo d’erba gli colpisce lo stinco; non durerebbero due minuti sul ring”.