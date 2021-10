Vigile del fuoco porta via da un ristorante un serbatoio di gas in fiamme per evitare che esploda. Il video

Atto eroico e molto pericoloso quello di un vigile del fuoco che, caricandoselo sulle spalle, ha portato via da un ristorante un enorme serbatoio di gas andato a fuoco per evitare che esplodesse all’interno di un ristorante

Ha messo a repentaglio la sua stessa vita per evitare un disastro che avrebbe potuto provocare enormi danni e anche il ferimento o addirittura la morte di altre persone. È un vero atto eroico quello compiuto da un vigile del fuoco di Città del Messico, elogiato per il suo coraggio dopo essersi letteralmente caricato in spalla un grosso serbatoio di gas da 30 kg completamente avvolto dalle fiamme e dunque in procinto di esplodere, portandolo fuori da un ristorante. L’intera scena è stata ripresa in un video divenuto in seguito virale sui social: si vede il ‘bombero’, come vengono chiamati i pompieri nel Paese, uscire dal locale con il serbatoio coperto dal fuoco, per poi depositarlo a terra mentre un collega inizia a ricoprire lui ed il serbatoio con la schiuma per lo spegnimento delle fiamme. Il soccorritore ha deciso di spostarlo in una zona sicura dopo essersi reso conto che se non fosse intervenuto sarebbe potuto saltare in aria, permettendo così ai compagni di squadra di spegnere l’incendio in una situazione di sicurezza.

Il gesto eroico ha permesso di scongiurare il peggio

L’incidente è avvenuto in un locale che si trova nel palazzo che ospita anche l’ufficio del sindaco e stando a quanto riportato dai media locali sarebbe stato provocato da un tubo rotto; sono stati provocati solo danni materiali ma come misura preveniva 60 persone sono state evacuate dall’area per consentire ai tecnici e ai soccorritori di

ripristinare le condizioni di sicurezza. Nel frattempo il vigile del fuoco è stato definito un eroe e per questo elogiato dalle istituzioni cittadine e dalla popolazione.