Disastro all’arrivo del Rally: auto vola in aria, si capovolge e taglia la linea del traguardo

Un pilota in gara nel Gwadar Rally ha avuto un incidente a pochi metri dall’arrivo, ribaltandosi e sollevando un’enorme quantità di sabbia. Momenti di paura tra il pubblico

Attimi di grande paura durante le fasi conclusive di un rally, con quello che è già stato definito il più drammatico arrivo di sempre in una gara di questo tipo. Ci troviamo in Pakistan e la gara in questione è il Gwadar Rally 2021, competizione inaugurata il 15 ottobre e disputata su più tappe nel deserto sabbioso del paese. L’incidente si è verificato proprio sulla linea del traguardo ed è stato ripreso dal pubblico in un video che in queste ore sta diventando virale anche al di fuori del Paese.

Nessuno è rimasto ferito, il pilota ha comunque vinto

Nel filmato infatti si vede il guidatore perdere il controllo proprio a un passo dalla linea che indica la fine della gara, con il mezzo che si ribalta ripetutamente sollevando un’enorme quantità di sabbia e polvere. Incredibilmente Biewrugh Mazari, questo il nome del pilota, taglia ugualmente il traguardo ‘rotolando’ conquistando la prima posizione nella sua categoria, la D. Nel video si può notare come il veicolo del pilota, probabilmente a causa dell’alta velocità e di un dosso poco prima della fine della corsa, si sollevi in aria ad una trentina di metri dall’arrivo atterrando di muso e poi inclinandosi su un fianco prima di ribaltarsi, il tutto a pochissimi metri dal pubblico che si trova a bordo pista e che, sempre ripreso nel filmato, fugge vita terrorizzato. Nessuno è fortunatamente rimasto ferito.