Un premio per anziani per la Regina: la risposta esemplare della monarca

La Regina ha rifiutato un premio assegnatole per motivi prettamente legati alla sua età. La risposta del segretario privato: “Sua Maestà crede che si diventi vecchi quando ci si sente tali”.

La Regina Elisabetta non ha accettato un premio datole dalla rivista ‘Oldie’. Infatti, il premio ‘Oldie of the Year award’ (letteralmente ‘Premio al vecchietto dell’anno’), non deve essere stato particolarmente apprezzato alla sovrana. Il rifiuto è stato deciso, ma allo stesso tempo garbato. La 95enne sovrana in sostanza ha dichiarato di non sentirsi vecchia.

La risposta della Regina è arrivata tramite il suo segretario privato, Tom Laing-Baker. Questa la nota: “Sua Maestà crede che si diventi vecchi quando ci si sente tali.

Quindi la Regina non ritiene di rientrare nei criteri previsti per ricevere un premio che spera possa trovare un destinatario più adeguato”.

La direzione della rivista ‘Oldie’ si era rivolta nei mesi scorsi alla sovrana, attraverso i canali di corte, per chiederle rispettosamente se fosse disposta ad accettare il premio (comunque assolutamente prestigioso). La monarca ha, come detto, rifiutato con garbo.

La Regina non si sente assolutamente anziana, quindi. Nei prossimi mesi la sovrana presenzierà a diversi e importanti impegni pubblici. Ci riferiamo alla conferenza internazionale sul clima CoP26 di Glasgow, a presidenza britannica, in programma fra due settimane. Inoltre, nel 2022 si terrà il cosiddetto Giubileo di Platino: il 70esimo anniversario dall’ascesa al trono.