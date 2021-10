Veliero della marina si schianta contro un ponte pedonale: si capovolge anche un rimorchiatore

Disastroso incidente vicino a un porto in Ecuador: un veliero della marina brasiliana è andato a scontrarsi contro un ponte provocando gravi danni

La corrente troppo forte ed errori umani nel calcolo della rotta, unitamente a manovre errate sarebbero all’origine del disastroso incidente avvenuto nel porto di Guayaquil, in Ecuador. Intorno alle 13.30 del 18 ottobre la Ciens Branco, un grande veliero della Marina Brasiliana impiegato per operazioni diplomatiche in tutto il mondo, è andata a schiantarsi contro il ponte pedonale che collega Guayaquil all’isola di Santay. L’imbarcazione, costruita ad Amsterdam da Damen Shipyard stava lasciando il porto dopo una visita quando il capitano ne ha iniziato a perdere il controllo fino all’inevitabile schianto contro il ponte.

Avviata un’indagine per chiarire le cause dell’incidente

La nave non si è capovolta ma si è pesantemente inclinata rendendo impossibile qualsiasi altra manovra e per questo sono dovuti intervenire dei rimorchiatori uno dei quali però, mentre cercava di allontanare il veliero dal ponte, è stato ‘strattonato’ e si è capovolto. L’imbarcazione è dunque rimasta a Guayaquil per un’attrenta ispezione valutativa dei danni e per tutte le indagini del caso; nessuno è fortunatamente rimasto ferito. Diversi video amatoriali hanno catturato lo spaventoso incidente.