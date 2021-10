Aereo scarica acque reflue in volo: i liquami precipitano in un giardino e su un uomo

Un uomo ha denunciato la caduta di acque reflue da un aereo in transito sopra la sua abitazione: escrementi liquidi gli sono letteralmente piovuti addosso sporcando lui e il giardino

Da non credere quanto accaduto ad un uomo mentre si trovava nel giardino della sua abitazione intento a sistemare le piante. Si è ritrovato letteralmente ‘schiacciato’ da un’enorme quantità di rifiuti umani piovuti da un aereo che stava passando sopra la zona. Escrementi lanciati come missili, provenienti dagli scarichi di un velivolo che, in volo, ha svuotato la toilette prima di effettuare l’atterraggio. La notizia è stata divulgata sul forum dell’aviazione del Royal Borough Of Windsor & Maidenhead nel Regno Unito, che ha ripreso l’incidente avvenuto nel mese di luglio per discuterne. Secondo quanto sottolineato, l’intero giardino, compresi gli ombrelloni e lo stesso proprietario di casa, sono stati completamente coperti dai liquami piovuti dal cielo e nell’apprenderlo la consigliere Karen Davies, che partecipava al forum di discussione, si è detta “inorridita”. Non è la prima volta che si verificano incidenti simili nel Regno Unito: solitamente i liquami vengono immagazzinati in appositi serbatoi e lo smaltimento avviene solo dopo l’atterraggio dunque non è chiaro se in questo caso lo svuotamento in volo sia stato effettuato intenzionalmente o a causa di un malfunzionamento.

LEGGI ANCHE =>> Aereo fuori controllo si schianta sulle case e scoppia un incendio: due morti e due ustionati

Il blocco di ghiaccio potrebbe essersi sciolto per il caldo

L’identità della vittima non è stata resa nota ma nel forum sono stati riportati tutti i dettagli dell’incidente. “So che ogni anno – ha affermato la consigliera – accadono un certo numero di incidenti con liquami congelati caduti dagli aerei, ma questo non era congelato e tutto il suo giardino è stato schizzato in un modo molto spiacevole“. Si tratta comunque di un caso molto raro e probabilmene a causa delle alte temperature quello che in alcuni casi viene espulso come un blocco di ghiaccio è andato sciogliendosi prima di toccare terra. Il residente, utilizzando un’app dell’aviazione, è in seguito riuscito a rintracciare il vettore responsabile dell’incidente ed informarlo della caduta di acque reflue nel suo giardino, per il quale ha evitato di intraprendere un’azione giudiziaria o assicurativa. Sul caso si è espresso anche Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” il quale ha sottolineato che questa abitidune è alquanto sgradita da chi si trova ad esserne un involontario bersaglio, oltre al fatto che “provoca anche incidenti di ogni genere, cadute, scivolate e anche tamponamenti automobilistici”. E che occorre un intervento delle autorità attraverso verifiche a sorpresa a bordo degli aerei subito dopo l’atterraggio per controllare lo stato dei serbatoi.