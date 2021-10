Enorme voragine inghiotte dieci persone e una bancarella di cibo: le cause del crollo improvviso

Hanno vissuto istanti di puro terrore i proprietari e i clienti di una bancarella di alimenti finiti all’interno di una voragine venutasi a formare sotto i loro piedi

L’incidente è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso e mostra un fenomeno improvviso quanto potenzialmente fatale. Un crollo, un cedimento avvenuto proprio sotto ai piedi di un gruppo di persone risucchiate all’interno di una voragine, anche detta sinkhole, insieme ad una bancarella di alimenti. L’episodio arriva a Azamgarh, città nel nord dell’India e risale al 18 ottobre ma solo nelle ultime ore, dopo la diffusione del video, i media di tutto il mondo hanno iniziato a parlarne. Il filmato mostra il proprietario della bancarella insieme ad almeno una decina di clienti: quando la voragine si apre all’improvviso sia lui che le persone vicine all’uomo cadono ad almeno dieci metri sotto terra. Con loro scompaiono anche le sedie, i tavoli della bancarella, i cibi in vendita ed altre strutture.

I residenti hanno protestato contro le autorità

Il video mostra anche decine di persone che si precipitano per soccorrere chi è caduto nella dolina e aiutarli ad uscire dalle macerie. Successivamente sono stati tutti portati nell’ospedale cittadino per essere curati. Le voragini si formano quando la superficie del terreno crolla o affonda e tra i fenomeni che contribuiscono alla loro formazione vi sono la siccità o la diminuzione delle acque sotterranee ma a volte anche una perdita duratura di una tubazione cittadina può erodere ciò che sta sotto al manto stradale, fino a provocarne il collasso. Secondo quanto riferito dai media locali nella zona ha piovuto molto e la grande quantità di acqua caduta avrebbe provocato un ristagno idrico. La gente del posto ha detto che gli scarichi non sono stati puliti dopo che l’acqua si è ritirata, rendendo le strade vulnerabili ai crolli; per questo non sono mancate proteste rivolte alle autorità cittadine.