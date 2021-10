Ruba il cellulare di un giornalista durante una diretta Facebook: arrestato – VIDEO

In Egitto un uomo è stato arrestato, in seguito al furto del telefono di un giornalista. Quest’ultimo stava facendo una diretta Facebook. Il ladro non si è accorto di ciò ed è stato arrestato poche ore dopo a casa.

Per le strade della capitale egiziana Il Cairo, è andato in scena un episodio curioso. Mahmoud Ragheb, giornalista del sito egiziano di notizie ‘Youm7’, stava filmando le conseguenze di un terremoto in diretta per le strade della capitale, quando un uomo si è reso protagonista del furto del suo telefono.

Il ladro, però, non si è accorto che sul telefono era ancora in corso la diretta Facebook. L’uomo si è trovato, quindi, inconsapevolmente in diretta. La sua faccia è stata vista da migliaia di telespettatori, intenti a guardare il servizio live del giornalista. Il ladro è scappato su una moto mentre fumava una sigaretta.

Ladro ruba il telefono di un giornalista senza accorgersi della diretta Facebook in corso

Oltre 20mila persone stavano guardando la diretta. Il filmato, poi, è stato diffuso sui social. Sono stati tantissimi i commenti ironici sull’azione dello sbadato ladro. Il video è stato visualizzato più di 6,2 milioni di volte e ha ottenuto 45.000 commenti (molti, come detto, ironici) in 24 ore.

Il ladro è stata arrestato a casa sua poche ore dopo dagli agenti di polizia. Alla stazione di polizia di Walyub l’uomo ha confessato il furto.

Ecco il video del furto andato a finire male per il ladro: