Treno deraglia dopo aver colpito un furgone rubato e abbandonato sui binari

La polizia sta cercando il responsabile di un deragliamento ferroviario avvenuto a causa di un veicolo lasciato sui binari dalla persona che lo avrebbe rubato e che è fuggita

Nelle ultime ore in Australia si è verificato un disastro ferroviario provocato da un veicolo. Un deragliamento, avvenuto dopo che un treno passeggeri di quattro carrozze ha impattato contro un furgone, rubato e lasciato incustodito sui binari dall’autore del furto, il quale poco prima è scappato e che ora la polizia sta cercando. Nel deragliamento il conducente è rimasto intrappolato nel convoglio e diverse persone hanno riportato ferite, fortunatamente di lieve entità. Il macchinista, che ha riportato ferite alla schiena, è stato successivamente tratto in salvo dai soccorritori, che al loro arrivo si sono trovati di fronte una scena complessa: la carrozza anteriore del treno si è staccata e ribaltata all’incrocio di West Dapto Road presso la stazione di Kembla Grance, nella città di Wollongong.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino di mercoledì ed in quel momento a bordo c’erano una decina di persone. Fortunatamente due delle quattro carrozze non sono uscite dai binari e nessuno è rimasto ferito gravemente. Il sovrintentende Craig Ireland ha confermato che lo schianto ha coinvolto un furgone Nissan, andato “completamente distrutto” aggiungendo che la polizia ritiene che sia stato rubato durante la notte. Il veicolo è registrato presso un indirizzo a sud della zona dell’incidente, nel sobborgo Shellharbour a Flinders ed il proprietario ne ha denunciato il furto. Inoltre il sovrintendente ha spiegato che “un uomo è stato visto scappare dalla scena appena prima della collisione e lo stiamo cercando”, aggiungendo che un testimone ha fornito una sua descrizione. Gli investigatori stanno lavorando per accertare come e perchè il furgone sia stato lasciato sui binari e da quanto tempo si trovasse lì.

Un uomo è stato visto scappare poco prima della collisione

Il punto dell’impatto suggerisce che sia stato “guidato sui binari” fino a 50 metri dal passaggio a livello, in un punto riservato ai soli treni. L’impatto è stato “massiccio” e le autorità hanno dettato che solo per un miracolo nessuno è rimasto gravemente ferito o ucciso. Il treno non doveva fermarsi lì dunque viaggiava ad alta velocità. Quattro persone, compreso il macchinista, sono state portate all’ospedale di Wollongong. I soccorritori del NSW ha detto che tutti hanno riportato ferite lievi e sono in condizioni stabili. Hanno descritto la scena come “caotica”: la carrozza anteriore era completamente fuori dai binari e ribaltata su un lato mentre il secondo convoglio era inclinato. Inoltre il treno avevava fatto crollare le line elettriche, precipitate sui vagoni.