Che cos’è e quando verrà lanciato Truth, il nuovo social network di Trump?

Trump ha deciso di lanciare un nuovo social network, in modo da aggirare la censura di Twitter e Facebook. Già partita la sua campagna elettorale per il 2024.

Donald Trump ha già fatto partire la volata in vista delle elezioni del 2024. La notizia delle ultime ore è il lancio di un nuovo social network, Truth (‘Verità’), per combattere la censura di Facebook e Twitter e la loro “tirannia”. Trump, infatti, è stato sospeso in maniera definitiva da Twitter e per due anni da Facebook.

Il nuovo social di Trump, la cui proprietà sarà chiamata ‘Trump Media and Tecnology Group’, dovrebbe vedere la luce il prossimo mese con un avvio solo a inviti. Quando ci sarà il lancio vero e proprio del social network? L’idea è quella di aprire il social a tutti dal primo trimestre del 2022.

Il commento di Trump sul lancio del nuovo social non lascia nulla all’immaginazione riguardo alle sue intenzioni: “Non vedo l’ora di condividere i miei pensieri con la gente e mettere fine alla tirannia dei Big Tech”. E ancora: “Viviamo in un mondo dove i talebani hanno una enorme presenza su Twitter, mentre ancora il vostro presidente preferito viene silenziato. Questo è inaccettabile”.

Truth è già disponibile per il pre-ordine nell’App Store di Apple. Questa notizia è una indiretta conferma della volontà di Donald Trump di ricandidarsi alla Casa Bianca per le elezioni del 2024.