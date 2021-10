Nota una ‘lentiggine’ sullo stinco dopo numerose sedute di lettini solari: il drammatico annuncio dei medici

Una mamma 25enne abituata a sottoporsi a numerosi lettini solari si è ritrovata in un incubo nello scoprire di essere stata colpita da un cancro alla pelle al secondo stadio

Ha notato qualcosa di inusuale sulla sua gamba ma mai si sarebbe aspettata che fosse il segnale di un cancro alla pelle. La vicenda riguarda una mamma 25enne, rimasta devastata dopo che le è stato diagnosticato un melanoma al secondo stadio dopo essere andata dal medico per una lentiggine che ha notato sullo stinco. La donna, Paris Tippett, ha detto che non utilizzerà mai più un lettino solare dopo quanto le è accaduto: le sue peggiori paure si sono avverate quando una biopsia ha confermato che la lenttiggine era cancerosa e che si trattava di melanoma. La 25enne è scoppiata in lacrime e ha chiesto al medico se si trattasse di un tumore terminale, prima di essere sottoposta ad un’operazione per rimuovere le cellule cancerose. La donna utilizzava periodicamente lettini solari sin dall’età di 18 anni per ‘scacciare’ la tristezza invernale e aumentare la sua abbronzatura.

Quando i saloni di abbronzatura hanno riaperto dopo il blocco provocato dal Covid, la 25enne ha deciso di approfittarne recandosi più spesso ad abbronzarsi preoccupata per la possibilità che avrebbero potuto chiuedere di nuovo in caso di un nuovo aumento dei contagi. “Dalla scorsa estate sono arrivata a fare due sessioni a settimana, a volte anche tre, di 12-14 minuti alla volta per un periodo di quattro mesi ed è stato allora che, durante l’inverno, è comparsa una piccola lentiggine. Ne ho poche solo sulle cosce e nessuna sullo stinco, quindi l’ho notata subito”. A quel punto l’ha tenuta d’occhio continuando a usare il lettino solare mettendo un cerotto sopra la lentiggine ma poi ha deciso di recarsi dal medico di famiglia ed è stata indirizzata da specialisti della pelle che hanno rimosso la lentiggine per effettuare la biopsia. La mamma di una bimba di 3 anni ha detto che inizialmente i dottori non erano preoccupati dato che appariva come un cerchio perfetto, molto simile a un normale neo.

“Lo specialista della pelle dell’ospedale mi ha controllato dalla testa ai piedi e ha detto che era l’unico che sembrava un po’ diverso, ma non era molto preoccupata. Ma ha detto che, poiché era nuovo e non mi sentivo a mio agio, poteva essere rimosso se lo avessi voluto. Conosco il mio corpo e ho appena avuto quella sensazione e sapevo che qualcosa non andava.”. Due settimane dopo è arrivata la devastante notizia: durante l’intervento sono stati rimossi i linfonodi ed è stata prelevata una sezione più ampia di tessuto per assicurarsi di eliminare tutto il tumore. Avendolo preso in tempo la donna dovrebbe essere fuori pericolo ma se non se ne fosse accorta il tumore avrebbe potuto diffondersi ai polmoni e nel sangue. Ora sta condividendo il suo calvario per aiutare altre persone a non ritrovarsi nella sua stessa situazione. Dovrà recarsi regolarmente dal dermatologo per il resto della sua vita.