Perde il controllo della moto e va fuori strada: 19enne morto dopo 9 giorni di agonia

Ha trascorso 9 giorni al Cardarelli in condizioni disperate e purttroppo non ce l’ha fatta. È deceduto un giovane molto conosciuto ad Alife, comune del casertano, dove ora tutti piangono la sua scomparsa

Sono ore di grande dolore e lutto per l’intera comunità di Alife, comune del Casertano, che piange la scomparsa di un ragazzo di soli 19 anni, deceduto dopo giorni di agonia in ospedale. Lo scorso 12 ottobre Pietro G. è rimasto vittima di un grave incidente stradale avvenuto il 12 ottobre mentre si trovava in sella alla sua moto. Il giovane è andato fuori strada probabilmente durante un sorpasso e al loro arrivo i soccorritori hanno preso atto della gravità delle sue ferite prima di trasportarlo d’urgenza all’ospedale di Caserta. Qui i medici ne hanno disposto un successivo trasferimento al Cardarelli di Napoli dove il 19enne ha trascorso 9 giorni in condizioni gravissime, una lunga agonia che ha avuto il suo epilogo peggiore nella serata del 21 ottobre, quando il ragazzo è deceduto. L’intera comunità si è nel frattempo stretta attorno a famiglia e amici del ragazzo, attoniti ed increduli nel dovergli dire addio.

In un incidente simile è morto un 17enne

“Riposa in pace guerriero, a presto”. È solo uno degli innumerevoli messaggi di cordoglio rivolti al ragazzo e ai suoi familiari dai cittadini e da chi lo conosceva bene ed ora piange la sua scomparsa. Commenti di dolore pubblicati insieme a messaggi di speranza e ad appelli di preghiera, per salutare un ragazzo che aveva l’intera vita davanti e che purtroppo è scomparso troppo presto. Un incidente simile era avvenuto in precedenza a Barra dove in seguito allo scontro dello scooter su cui viaggiava con un amico ed un’auto, è morto un 17enne. Gli abitanti del quartiere hanno soccorso subito i ragazzi ma le ferite del minorenne erano troppo gravi e non ce l’ha fatta.