Rapinatori entrano in un negozio: veterano dei Marines ne disarma e immobilizza uno in pochi istanti

Un veterano dei Marines non ci ha pensato un secondo quando ha visto entrare due rapinatori, uno dei quali armato. Con una mossa istantanea lo ha disarmato, atterrato ed immobilizzato

Una prontezza di riflessi incredibile gli ha permesso di disarmare, in pochi secondi, un ladro che a breve avrebbe commesso una rapina in una stazione di servizio. È per tutti un eroe un uomo, veterano dei marine, che stava semplicemente comprando qualcosa al negozio e si trovava in coda per pagare quando due rapinatori hanno fatto irruzione nella struttura. Il drammatico video di sorveglianza rilasciato dal dipartimento dello sceriffo della contea di Yuma, in Arizona, mostra l’uomo in piedi all’interno del negozio, vicino alla cassa, quando i due uomini con il volto coperto entrano dall’ingresso, alle sue spalle. Uno dei due è armato ed arriva molto vicino all’uomo che, non appena si rende conto della situazione e vede l’arma a poche decine di centimetri da lui agisce disarmando istantaneamente il sospettato e facendolo cadere a terra. E trattenendolo fino all’arrivo degli agenti, mentre altri due sospetti sono riusciti a fuggire, anche se la polizia è sulle loro tracce.

Il video dell’uomo è diventato virale

Quando gli agenti hanno chiesto al cliente come è riuscito così abilmente a prendere il controllo della situazione, lui ha risposto dicendo: “Il Corpo dei Marines mi ha insegnato a non scherzare”. Nel filmato si nota che l’uomo aveva il sacchetto della spesa tenuto con la mano destra mentre con la sinistra, la mano che utilizza per disarmare il ladro, ha un oggetto, forse una chiave, che lascia cadere a terra alzando quasi simultaneamente il braccio per agire. Una mossa professionale che ha messo fine a quello che certamente sarebbe stato un incubo per il titolare della stazione di servizio.