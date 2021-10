Tale e Quale Show, 22 ottobre 2021: quali artisti saranno imitati?

Le imitazioni della sesta puntata di “Tale e Quale Show”.

Sesto appuntamento, in prima serata su Raiuno, con “Tale e Quale Show”. Continua la gara che vede 11 Vip impegnati nelle imitazioni di grandi nomi della musica nazionale ed internazionale, guidati dal padrone di casa Carlo Conti ed una temutissima giuria, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio ed un giudice a sorpresa, un Vip sempre diverso ma imitato. La scorsa puntata è stata vinta dai Gemelli di Guidonia che si sono cimentati in una magistrale imitazione dei New Trolls, ottenendo 70 punti, seguiti da Dennis Fantina, con 68 punti e Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando, entrambi con 52 punti. Ma quali saranno gli artisti che questa sera i concorrenti dovranno imitare? Eccoli, per voi, di seguito.

Tale e Quale Show, tutte le imitazioni

Francesca Alotta onorerà il ricordo di Mia Martini, Deborah Johnson sarà Shirley Bassey, Federica Nargi dovrà vedersela con Romina Power, Stefania Orlando imiterà Cher, Alba Parietti prenderà le sembianze di Amanda Lear, Dennis Fantina si calerà nei panni di Riccardo Cocciante, i Gemelli di Guidonia cercheranno di mantenere salda la loro posizione in classifica imitando Il Volo, Bagio Izzo sarà Angelo Branduardi, Pierpaolo Pretelli sarà Cesare Cremonini e infine Ciro Priello omaggerà Michael Jackson.

Maria Rita Gagliardi