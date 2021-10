C’è un fantasma in casa? Una donna mostra come il collare del cane venga misteriosamente slacciato

Una donna si è rivolta a TikTok per condividere un filmato realizzato con una videocamera per animali domestici che mostra un “fantasma” slacciare il collare del suo cane

C’è una misteriosa presenza in una casa in grado di agire su oggetti presenti nelle stanze? È quello che sospetta una donna, che ha chiesto aiuto a TikTok per mostrare cosa è accaduto ad uno dei suoi cani mentre si trovava da solo in soggiorno e che una telecamera ha ripreso. La videocamera era stata installata dalla donna proprio per tenere d’occhio il suo animale domestico in sua assenza ma quello che ha visto nel filmato le ha fatto accapponare la pelle. Mentre stava controllando i filmati di sicurezza si è accorda che ‘qualcuno’ o ‘qualcosa’ ha slegato il collare del cane, mentre l’animale si è improvvisamente irrigidito smettendo di abbaiare.

LEGGI ANCHE =>> La mia guardia è stata attaccata da un fantasma: il sindaco diffonde l’inquietante video

Lo sconvolgente racconto della proprietaria dei cani

Ha condiviso la clip sul suo account @user3228721954538 e ha invitato gli spettatori a guardare attentamente il cane nero. Ha scritto: “Scusate per l’abbaiare

odioso all’inizio. Guardate il mio cane nero. Il fantasma gli toglie il collare”. Nel video, i suoi due cani, entrambi in gabbie separate, stanno abbaiando e continuano a farlo senza sosta, fino a circa 25 secondi dopo l’inizio del filmato, quando gli animali diventano completamente silenziosi e restano vigili per un po’ di tempo. Molti utenti sono rimasti sconcertati di fronte a queste immagini tanto che per molti si tratterebbe di uno dei filmati di presunti fantasmi più credibile mai diffuso fino ad oggi.