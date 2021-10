Lo attirano in una casa, lo derubano e uccidono: gli assassini sono 4 adolescenti tra 16 e 18 anni

Quattro adolescenti sono stati accusati di omicidio capitale in seguito all’uccisione di un uomo che la polizia ritiene sia stato attirato in un complesso di appartamenti nel sud-est di Houston, Texas, per poi essere colpito fatalmente.

Avrebbero attirato un uomo in un quartiere residenziale, per poi freddarlo. Autori del brutale omicidio sono quattro ragazzini, identificati dalla polizia come sospetti protagonisti di una sparatoria avvenuta il 21 settembre nel blocco 8800 di Glencrest Street, un compleso di appartamento nella zona sud est di Houston, in Texas, Stati Uniti. due di loro sono stati identificati: si tratta del 18enne Josue Climaco e del 17enne Andres Lopez che insieme ad un altro ragazzo e a una ragazza, entrambe 16enni, avrebbero provocato la morte dell’uomo. I due più giovani sono stati deferiti alle autorità e si trovano in stato di libertà vigilata mentre i più grandi sono stati arrestati e portati in prigione.

L’uomo è stato attirato in un edificio abbandonato

La polizia ha affermato di aver trovato Raul Yamamoto, 38 anni, morto con ferite multiple di arma da fuoco in un appartamento abbandonato. Da un indagine preliminare è emerso che l’uomo sarebbe stato attirato nel complesso di appartamenti tramite i social media. Tutti e quattro i sospetti gli hanno teso un’imboscata per derubarlo prima di aprire il fuoco contro di lui e ucciderlo. La polizia non ha spiegato il motivo per cui Yamamoto è stato attratto dal complesso di appartamenti ma si ritiene che possa essere stato tutto organizzato allo scopo di rapinarlo. Climaco e Lopez avrebbero sono già comparsi in aula venerdì ed il caso è in attesa di ulteriori sviluppi in merito alla condanna che, in caso di accertata colpevolezza, verrà loro inflitta.