Sondaggi politici, il PD scavalca la Lega ed è secondo. Meloni sempre in testa

Dopo settimane di “stop” per via delle elezioni amministrative torna la Supermedia elaborata da YouTrend per AGI.

Rispetto ad un mese fa ci sono dei cambiamenti piuttosto rilevanti. Se al primo posto è confermata Fratelli d’Italia, al secondo non c’è più la Lega. Il Carroccio, in crisi di consensi ormai da molto tempo, è infatti scivolato in terza posizione, superato dal Partito Democratico.

Uno scenario impensabile due anni fa, quando la Lega veleggiava intorno al 30% dei consensi con un vantaggio di circa 12 punti nei confronti del PD.

Il partito guidato da Giorgia Meloni resta il preferito dagli italiani con il 20,5%. A seguire, distanziato di otto decimi di punto, ecco i “Dem”, che guadagnano più di mezzo punto rispetto ad un mese fa, si portano al 19,7% e soprattutto scavalcano la Lega.

La forza politica del segretario Matteo Salvini registra un -0,8%: se si votasse oggi, la Lega otterrebbe il 19% dei voti. Non va meglio al Movimento 5 Stelle, che perde lo 0,6% rispetto a quattro settimane fa e si ferma al 15,7%.

Il centrosinistra “allargato” davanti al centrodestra

Male anche Forza Italia, che scende di oltre mezzo punto: ora il partito di Berlusconi è al 6,9%. Poche variazioni tra i partiti minori: il più gettonato è sempre Azione di Carlo Calenda, con il 3,5%, seguito da Italia Viva con il 2,6%.

In caso di ritorno alle urne (attualmente impensabile per via del semestre bianco), il centrodestra unito (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia) raggiungerebbe il 46,4% delle preferenze.

L’eventuale alleanza progressista tra PD, M5S, Art.1-MDP e Sinistra Italiana si fermerebbe al 39,5%, ma con l’appoggio di altre forze dell’area di centrosinistra come Verdi, Italia Viva, +Europa e Azione si arriverebbe al 48,7%.