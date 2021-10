Alec Baldwin, l’ipotesi sconcertante: pistola usata per gioco con proiettili veri prima delle riprese

Spunta una nuova ipotesi, riportata da TMZ, che getta sconcerto in merito all’incidente avvenuto sul set del film prodotto da Alec Baldwin. La pistola era stata caricata con proiettili veri “per gioco?”

Un gioco, per divertirsi fuori dal set nei momenti di pausa dalle riprese. Ad aggiungere sconcerto e incredulità in merito all’incidente costato la vita alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins, colpita da un proiettile esploso da una pistola impugnata dall’attore di fama mondiale Alec Baldwin a sua totale insaputa, vi è la nuova ipotesi riportata, citando fonti, da TMZ. Che l’attore non fosse consapevole del fatto che l’arma da fuoco, che sul set viene utilizzata con polvere da sparo, fosse carica, sembra ormai accertato ma quello che vogliono scoprire le forze dell’ordine è come sia possibile che siano stati utilizzati proiettili veri e, soprattutto, chi ce li abbia messi.

L’ipotesi analizzata dalla polizia in queste ore

Ebbene stando alle ultime indiscrezioni nella stessa area dell’incidente mortale la polizia ha rinvenuto proiettili veri e a salve. Ipotizzando che qualcuno abbia utilizzato la pistola, forse per “gioco”, fuori dal set e usando munizioni reali. Questo potrebbe spiegare perchè, probabilmente a causa di una disattenzione o di una dimenticanza, li contenesse anche quando è stata consegnata nelle mani di Baldwin. Si tratta al momento solo di una pista ma tutti i media statunitensi ne parlano ed il fatto che dei proiettili reali siano stati rinvenuti nella zona del set la rende molto plausibile.