Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 24 ottobre 2021

Gli ospiti di “Domenica In” del 24 ottobre 2021.

Anche oggi Mara Venier è pronta ad allietare il nostro pomeriggio con una nuova puntata di “Domenica In”. Ecco, per voi, gli ospiti che, in diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” in Roma, la padrona di casa avrà il piacere di intervistare per noi.

Gli ospiti di “Domenica In” del 24 ottobre 2021

La puntata si aprirà con un lungo talk dedicato a “Ballando con le stelle”. A tal proposito, saranno presenti in studio, per commentare la puntata andata in onda ieri sera, Arisa, Federico Fashion Style, Alessandra Mussolini, Pierluigi Diaco, Guillermo Mariotto e il direttore di “Novella 2000“ Roberto Alessi.

Si passerà, poi, alla parte dedicata al mondo dello spettacolo, in particolare al cinema, con Diego Abatantuono e Frank Matano, fra i protagonisti del film “Una notte da dottore” di Guido Chiesa, in uscita nelle sale cinematografiche dal prossimo 28 di ottobre. Mara Elena Sofia Ricci ed il marito Stefano Mainetti promuoveranno la “Giornata nazionale dello spettacolo”. Myrta Merlino e Marco Tardelli, coppia rodatissima del mondo dello spettacolo, saranno protagonisti di un’intervista a cuore aperto. Infine, la parte dedicata al mondo della musica sarà affidata a Deddy, cantante che ha partecipato alla scorsa edizione di “Amici di Maria De Filippi” ed idolo delle teen agers di tutta Italia.

Maria Rita Gagliardi