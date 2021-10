Disastroso incidente durante la gara: mezzo fuori controllo si lancia sulla folla, morti 2 bimbi

Due bambini sono rimasti uccisi e diverse altre persone sono rimaste gravemente ferite dopo che un pilota di dragster ha perso il controllo del suo mezzo e si è lanciato tra gli spettatori durante un evento in Texas.

Un gravissimo incidente è avvenuto intorno alle 15 di sabato, in Texas, quando un’auto che partecipava a una gara ha lasciato la pista e, fuori controllo, ha colpito più veicoli parcheggiati e persone che guardavano l’evento. Lo ha confermato il dipartimento di polizia di Kerrville sottolineando che nell’incidente sono rimasti uccisi un bambino di 8 anni e un bambino di 6 anni. L’evento, chiamato Airport Race Wars 2, si è tenuto presso l’aeroporto della contea di Kerrville-Kerr, a nord-ovest di San Antonio. Oltre alle due giovanissime vittime, quattro persone sono state trasportate in aereo presso le vicine strutture mediche di Austin o San Antonio.

Le condizioni dei feriti secondo quanto comunicato dalla polizia

secondo la polizia di Kerrville. Un uomo di 26 anni è stato trasportato al Dell Seaton Medical Center di Austin in condizioni sconosciute; una donna di 27 anni è stata portata al San Antonio Medical Center in condizioni critiche ma non in pericolo di vita; e una donna di 46 anni è stata portata al San Antonio Medical Center in condizioni critiche. L’uomo di 34 anni che stava guidando la drag racer è ricoverato condizioni stabili al San Antonio Medical Center. Altri due bambini, uno di 3 mesi e uno di 4 anni, sono stati portati al Peterson Regional Medical Center di Kerrville per precauzione. Sul posto sono state medicate altre due persone, che non hanno avuto bisogno di essere portate in ospedale.

Le dichiarazioni delle forze dell’ordine

“La polizia di Kerrville sta conducendo un’indagine sull’incidente. Questa indagine è nelle sue fasi iniziali e non abbiamo altre informazioni da rilasciare in questo momento”, ha affermato il dipartimento in una nota. L’evento, una competizione riservata a piloti dilettanti, è stato organizzato da Flyin’ Diesel Performance, un negozio di personalizzazione di auto a Kerrville che si trova adiacente all’aeroporto comunale. “Sì, c’è stato un incidente all’Airport Race Wars”, ha confermato Ross Dunagan, proprietario di Flyin’ Diesel Performance, in un video pubblicato sulla pagina Facebook del negozio. “Il personale medico sta facendo tutto il possibile. Vi chiediamo di pregare per tutte le persone coinvolte”.