Prende la pistola del papà e si spara alla testa, 19enne gravissimo: avevano litigato

Un 19enne ha impugnato un’arma da fuoco puntandosela alla testa e premendo il grilletto. Il fatto è avvenuto dopo un litigio con il padre, che lo ha rimproverato per il ritardo

Per un banale rimprovero ha deciso di puntarsi un’arma da fuoco alla testa ed ora è ricoverato in condizioni gravissime. Si tratta di un 19enne, trasportati in eliambulanza all’Ospedale del Mare di Napoli da Benevento, che come ricostruito con l’aiuto dei familiari ha compiuto il terribile gesto al culmine di un litigio avvenuto con il padre avvenuto nella loro abitazione a San Salvatore Telesino, piccolo comune nel Beneventano. I sanitari hanno infatti portato il ragazzo presso l’ospedale San Pio, il più vicino, ma i medici si sono resi conto che la sua situazione clinica era estreamente grave e per questo ne hanno disposto il trasferimento presso il nosocomio di Napoli.

Il dramma sarebbe avvenuto nel corso della prima mattina del 24 ottobre: il 19enne sarebbe rientrato a casa molto tardi e per questo il padre lo avrebbe rimproverato e ripreso; intorno alle 4.30 il ragazzo avrebbe dunque impugnato la pistola di proprietà del padre e regolarmente detenuta, aprendo il fuoco verso sè stesso dopo essersela puntata alla testa. Il tutto davanti agli occhi increduli e sconvolti dei familiari che immediatamente hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 per trasportarlo d’urgenza in ospedale.

Avviate le indagini: la pista seguita dai Carabinieri

Nel frattempo i carabinieri hanno sequestrato l’arma da fuoco e interrogato l’uomo per capire cosa fosse successo, dando contestualmente il via alle indagini. Si ritiene che la pista più valida sia quella del tentato suicidio a seguito del litigio ma si indaga comunque a tutto campo per capire anche cosa sia successo nei giorni antecedenti il dramma, arrivando fino a pochi minuti prima dello sparo. Si cerca anche di capire dove e con chi il 19enne abbia trascorso la serata, per comprendere se possano esservi, alla base del gesto, eventuali altre motivazioni. (immagini di repertorio)