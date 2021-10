Serie A 2021/2022: risultati, classifica generale e classifica marcatori dopo la nona giornata

Nona giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. Il Milan agguanta il Napoli in vetta alla classifica.

La nona giornata di Serie A si è aperta venerdì sera con due anticipi. Alle 18.30 il Torino ha superato per 3-2 il Genoa. Per i granata a segno Sanabria, Pobega e Brekalo; il Genoa è andato in gol con Destro e Caicedo. Alle 20.45, invece, la Sampdoria, grazie a un’autorete di Gyasi e a un gol di Candreva, ha battuto 2-1 lo Spezia (in gol con Verde nel finale).

L’Empoli ha espugnato il campo della Salernitana con un perentorio 2-4. I toscani sono andati in vantaggio di quattro gol (doppietta di Pinamonti, Cutrone e autorete di Strandberg), prima di subire le due reti dei campani (Ranieri e autorete Ismajli). Il Sassuolo ha superato 3-1 il Venezia, grazie alle reti di Berardi e Frattesi e all’autogol di Henry; i lagunari erano passati in vantaggio con Okereke. Il Milan, nonostante la doppia superiorità numerica nel secondo tempo, ha battuto il Bologna per 2-4 solo nel finale. Rossoneri in gol con Leao e Calabria nel primo tempo. Reazione felsinea grazie all’autorete di Ibrahimovic e al gol di Barrow; il Milan è riuscito a conquistare i tre punti a pochi minuti dal termine con le zampate di Bennacer e Ibrahimovic.

Nona giornata, pari in Roma-Napoli e in Inter-Juventus. Vince il Milan a Bologna

La giornata di domenica si è aperta con il pareggio per 1-1 fra Atalanta e Udinese. Bergamaschi in vantaggio con Malinovskyi e raggiunti dal gol di Beto a tempo scaduto. La Fiorentina ha battuto con un secco 3-0 il Cagliari, grazie ai gol di Biraghi su rigore, Nico Gonzalez e Vlahovic. Pesante battuta d’arresto per la Lazio, sconfitta 4-1 dal Verona al Bentegodi. Gli scaligeri hanno conquistato i tre punti grazie a un poker dello scatenato Simeone; di Immobile il gol della bandiera dei biancocelesti.

Alle 18 Roma e Napoli hanno pareggiato 0-0. I partenopei sono stati raggiunti in testa alla classifica dal Milan. Infine, il derby d’Italia fra Inter e Juventus è terminato sul punteggio di 1-1. Vantaggio iniziale dei nerazzurri firmato Dzeko e pareggio nel finale della Juventus con Dybala su rigore.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 9ª GIORNATA: Torino-Genoa 3-2; Sampdoria-Spezia 2-1; Salernitana-Empoli 2-4; Sassuolo-Venezia 3-1; Bologna-Milan 2-4; Atalanta-Udinese 1-1; Fiorentina-Cagliari 3-0; Verona-Lazio 4-1; Roma-Napoli 0-0; Inter-Juventus 1-1.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: Napoli 25, Milan 25, Inter 18, Roma 16, Juventus 15, Atalanta 15, Fiorentina 15, Lazio 14, Bologna 12, Empoli 12, Verona 11, Torino 11, Sassuolo 11, Udinese 10, Sampdoria 9, Venezia 8, Spezia 7, Genoa 6, Cagliari 6, Salernitana 4.

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: Immobile (Lazio) 8, Dzeko (Inter) 7, Destro (Genoa) 6, Simeone (Verona) 6, Joao Pedro (Cagliari) 6, Lautaro Martinez (Inter) 5, Osimhen (Napoli) 5, Vlahovic (Fiorentina) 5.