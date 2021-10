Trovato il corpo di un bimbo di 5 anni sepolto nei boschi: era scomparso da un mese

Si trovavano già in prigione la madre del bambino ed un uomo, probabilmente il compagno, arrestati dopo la scomparsa del figlio della donna. Ora rischiano l’accusa di omicidio

Il corpo di un bimbo di 5 anni, che si ritiene essere quello di Elijah Lewis, è stato trovato sepolto in una zona boscosa a sud della città di Boston. La scoperta è arrivata dopo un lungo periodo di ricerca del piccolo, scomparso un mese fa dal New Hampshire, condotta su territori diversi e che di recente si era spostata nel Massachusetts. John Formella, procuratore generale del New Hampshire, ha dichiarato che gli investigatori hanno setacciato un’area nella città di Abington, a circa 20 miglia a sud di Boston, in relazione alla scomparsa del bambino.

Il bambino di 5 anni è stato visto l’ultima volta nella sua casa di Merrimack, nel New Hampshire ma non è mai stata denunciata la scomparsa prima che i funzionari statali per l’assistenza all’infanzia ne informassero le autorità. In precedenza, le forze dell’ordine e l’ufficio del procuratore generale avevano affermato che Elijah non era stato visto da 6 mesi, ma in seguito hanno accorciato i tempi facendo riferimento agli ultimi 30 giorni. Le ricerche avviate intorno alla sua casa e presso un vicino lago, utilizzando anche un elicottero ed un’imbarcazione, non hanno portato ad alcun risultato.

La ricostruzione dei fatti

La madre di Lewis ed un uomo sono stati arrestati pochi giorni fa a New York: si tratta di Danielle Dauphinias di 35 anni e Joseph Stapf di 30 anni, i quali si sono dichiarati non colpevoli delle precedenti accuse di manomissione e messa in pericolo di minori; accuse che ora, dopo il ritrovamento del corpo, potrebbero aggravarsi. I due rimarranno in custodia ed incontreranno i loro avvocati per capire come procedere in vista delle udienze per definire la cauzione. Mercoledì fuori dal tribunale della contea di Hillsborough, i due fratelli di Dauphinais le avevano rivolto un appello pubblico affinché dicesse qualcosa agli investigatori in merito alla posizione di suo figlio.