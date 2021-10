17enne uccisa in uno spaventoso incidente d’auto: arrestata la ragazza che guidava, ha 19 anni

Un’adolescente è morta in un terribile incidente d’auto provocato da una ragazza poco più grande di lei. Un’altra passeggera e la conducente, poi arrestata, sono rimaste ferite

Un week-end da incubo sulle strade inglesi. Un’adolescente ha perso la vita a soli 17 anni in un gravissimo incidente provocato, stando a quanto rilevato dalla polizia, da una 19enne che nelle ore successive è stata arrestata. Il fatto si è consumato sulla A514 a Melbourne, nel Derbyshire: la minorenne viaggiava come passeggera su una Seat Leon rossa che sabato, nelle prime ore del mattino, si è schiantata. Lei è stata trovata con gravissime ferite dai paramedici accorsi sul posto insieme alla polizia del Derbyshire, ed è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale. Un’altra 17enne, passeggera del veicolo, e l’autista di 19 anni, sono state portate in ospedale per curare ferite non gravi e non sono in pericolo di vita.

La 19enne è stata dunque arrestata con l’accusa di aver provocato un decesso per guida pericolosa. Dopo essere stata dimessa dall’ospedale, è stata presa in custodia dalla polizia che ha anche rivolto un appello a chiunque abbia assistito all’incidente o che possa avere filmati della dashcam, affinchè si mettano in contatto con le forze dell’ordine per aiutare a ricostruire con esattezza i fatti.