Enorme valanga travolge gli alpinisti sul punto più lontano dal centro della Terra: 3 morti e 3 dispersi

Si trovavano sulla cima di un vulcano, nonchè la più alta vetta dell’Ecuador, quando una valanga li ha travolti tutti. Con un bilancio drammatico

Un’escursione non facile sulla cima della più alta vetta del paese è costata cara ad un gruppo di persone, travolta in pieno da una valanga staccatasi dalla parete della montagna mentre si trovavano a circa 6.100 metri di quota. Almeno tre di loro sono morti ma sono ancora in corso le ricerche di tre dispersi, dopo che l’enorme quantitè di neve li ha investiti: è accaduto mentre si trovavano sul vulcano inattivo Chimborazo che è anche il monte più alto di tutto l’Ecuador. Il gruppo era composto da 16 alpinisti tutti colpiti dalla valanga nella giornata di domenica.

I vigili del fuoco: “Ecco cosa ha innescato la valanga”

Come precisato dai vigili del fuoco di Quito, sette di loro sono stati tratti in salvo, tre sono morti, altri tre sono rimasti feriti ed ulteriori tre persone risultano disperse. Gli scalatori non sono stati ancora identificati anche se come riferito dal quotidiano El commercio, si tratta di ecuadoriani. Come sottolineato dai vigili del fuoco la valanga sarebbe stata innescata da condizioni meteorologiche. Sono dunque state escluse attività vulcaniche sul monte alto 6.200 metri, coperto per tutto l’anno da neve e ghiacciai e ubicato ad una distanza di 130 km da Quito. La riserva naturale che lo circonda è stata temporaneamente chiusa dal ministero dell’Ambiente del Paese. Ricordiamo che la vetta di questo vulcano è conssiderata il punto più lontano dal centro della terra, distante da esso ben 6,38 milioni di metri.