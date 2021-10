Pescata per caso una rarissima creatura degli abissi: “Non ho mai visto prima un pesce simile”

Quello pescato da un professionista nei Paesi Bassi è un pesce gatto ma di una specie che mai prima d’ora era stata pescata. Gli esperti lo hanno identificato

Trattandosi di un pescatore professionista, Martin Glatz è abituato ad individuare specie di pesci anche piuttosto rari ma in questo caso ha decisamente superato sè stesso. Impegnato in una battuta di pesca nei Paesi Bassi insieme al fratello, Glatz non poteva infatti credere ai suoi occhi quando all’amo ha abboccato un gigantesco pesce interamente di colore giallo. L’uomo, che ha diffuso la foto sui social ed è quindi stato contattato da alcune testate, ha rivelato a LiveScienze di non avev mai visto un “simile pesce gatto prima d’ora” aggiungendo di esserne rimasto letteralmente “sopraffatto”. Peraltro Glatz pesca spesso nella zona del ritrovamento ma mai prima d’ora gli era capitato di imbattersi in questa creatura lacustre.

LEGGI ANCHE =>> Surfista attaccato da uno squalo davanti agli amici: Ha subito lesioni critiche

Perchè il pesce siluro è di colore giallo, la spiegazione

Grazie all’intervento di alcuni esperti è stato possibile identificarla: si tratta di un Silurus glanis, noto anche come pesce siluro o siluro d’Europa. Questa specie è originaria di laghi e fiumi di diversi paesi europei e può raggiungere dimensioni imponenti sfiorando i 3 metri di lunghezza e superando addirittura i 130 kg. Ma solitamente il suo colore è verde scuro e solo ogni tanto presentano alcune mmacchie gialle sparse un pò su tutto il corpo. La NOAA ha infatti spiegato che è rarissimo imbattersi in un pesce siluro interamente giallo e che probabilmente quello pescato è un esemplare affetto da leucismo, malattia genetica molto rara che va a ridurre la pigmentazione di pelle e capelli.