21enne appassionato di corse paralizzato dal petto in giù dopo un gravissimo incidente in moto

La sua vita è cambiata completamente dopo uno spaventos incidente a 110 miglia all’ora a Mallory Park: un 21enne è rimasto paralizzato dal petto in giù

“Nelle ultime due settimane ho avuto dei giorni bui in cui consideravo la mia vita quasi finita”. Sono parole drammatiche quelle di Jacob Smith, un ragazzo di 21 anni, fan delle corse in moto, la cui vita è stata completamente stravolta da un gravissimo incidente in moto avvenuto mentre stava correndo ad una velocità di circa 110 miglia all’ora. Il giovane di Leicester si è infatti ritrovato paralizzato dal petto in giù: secondo quanto ricostruito stava prendendo parte ad una giornata in pista sul circuito di Mallory Park, quando non ha previsto correttamente l’angolatura di una curva e si è schiantato frontalmente contro un muro a velocità elevatissima. Lo schianto è avvenuto domenica 3 ottobre: i paramedici lo hanno trasportato al Coventry Hospital, dove il personale medico gli ha detto che aveva subito lesioni potenzialmente mortali. “Sono passate due settimane da quando ho avuto l’incidente – ha detto in queste ore il ragazzo a LeicestershireLive – e ho avuto il tempo per pensare a tutto e rendermi conto di quanto sia fortunato ad avere una famiglia e degli amici così forti intorno a me”.

Dopo lo sconforto il giovane guarda al futuro con ottimismo

Dopo una settimana di complicazioni e un intervento chirurgico per riallineare la colonna vertebrale, al 21enne è stata diagnosticata una lesione del midollo spinale a livello T7-12. “Anche con il grande lavoro svolto dai chirurghi, sono rimasto paralizzato dalle costole in giù con l’avvertimento che ci vorrà un miracolo per poter camminare di nuovo. Nelle ultime due settimane ho sicuramente avuto dei giorni bui in cui consideravo la mia vita quasi finita, non potendo mai camminare, salire le scale, guidare o andare di nuovo in palestra”. Il giovane ha detto che tutti i suoi familiari ogni giorno si sono impegnati a fare ricerche e parlare con ogni specialista disponibile per sapere se riacquisterà di nuovo la sua indipendenza. “Anche se l’idea di passare tre settimane a letto con Netflix sembra fantastica, ho avuto molto tempo per pensare a quanto sia stato davvero fortunato. Ricordando ogni momento dell’incidente e vedendo lo stato del mio casco, posso davvero dire che mi sento fortunato ad essere vivo; inoltre nessuno è rimasto ferito a causa dei miei errori”.

Le parole della fidanzata del giovane

La fidanzata Ellie Farrow, 21 anni, ha dichiarato: “La matrigna di Jacob mi ha detto che aveva avuto un incidente in moto e che dovevamo arrivare in ospedale il prima possibile. Non avevo idea di cosa ci aspettava e di quanto drasticamente sarebbero cambiate le nostre vite. Non dimenticherò mai la sua faccia quando ci ha detto che era paralizzato. Ma qualunque cosa la vita ha in serbo per noi, l’affronteremo insieme”.