Paracadutisti si scontrano in volo e precipitano in mare: il tremendo video ripreso dalla spiaggia

Durante un festival di giochi aerei due paracadutisti in volo sono andati a scontrarsi uno con l’altro rimanendo incastrati e precipitando senza controllo in acqua. Il tutto davanti agli occhi increduli di centinaia di persone

Attimi di puro terrore nei cieli della Turchia: due paracadutisti sono entrati in collisione precipitando da diverse decine di metri di altezza finendo in mare nella località turistica di Oludeiz. Il terrificante incidente si è verificato nel corso del festival turco dei giochi aerei (Oludeniz Air Games Festival a Fethiye, Mugla), un evento in stile olimpico per attività quali paracadutismo e parapendio. I due uomini che stavano facendo parapendio si sono scontrati nella giornata di domenica, impigliandosi a mezz’aria prima di precipitare in mare di fronte agli sguardi attoniti di decine di persone che dalla spiaggia hanno assistito alla scena. E c’è chi con lo smartphone ha filmato tutto: il video mostra la coppia, dopo aver perso il controllo a causa della collisione, colpire l’acqua a fornite velocità con grande stupore della folla che li sta osservando.

LEGGI ANCHE =>> Aereo precipita in un fiume: i due occupanti si lanciano col paracadute prima dello schianto

Uno dei paracadutisti ha riportato gravi ferite

Immediatamente sono intervenuti i servizi di emergenza che hanno soccorso i due paracadutisti portandoli in ospedale d’urgenza. Secondo quanto trapelato, uno dei due sarebbe stato ricoverato in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita mentre l’altro avrebbe riportato ferite minori. Il video ottenuto dall’emittente locale Mugla TV mostra i parapendii, in volo nell’ambito del festival internazionale dei giochi aerei, cadere in mare dopo la collisione. Circa 2.000 parapendio e atleti in tuta alare provenienti da 60 paesi hanno partecipato al festival internazionale di giochi aerei nella località turistica turca di Oludeniz, una nota destinazione per le attività di questo tipo.