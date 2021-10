Scandalo hot al cimitero di Ercolano, tra loculi e webcam erotiche

Una dipendente comunale si mostrava nuda nel suo ufficio durante l’orario di lavoro. Lo scandalo riguarda anche alcune agevolazioni per l’assegnazione dei loculi.

Il comune di Ercolano sotto l’occhio del ciclone. Il sindaco Ciro Buonajuto, infatti, ha deciso di sospendere tutto lo staff impiegato negli uffici del servizio cimiteriale del comune alle porte di Napoli. Si è registrato, infatti, uno scandalo abbastanza pesante: una dipendente si mostrava nuda su un sito di webcam erotiche, facendo dirette nel suo ufficio e durante l’orario di lavoro. Molte volte addirittura la donna bloccava le dirette e urlava contro chi bussava alla sua porta o chiamava al telefono per avere delle informazioni.

A occuparsi dell’assurda vicenda sono stati ‘Striscia la Notizia’ e l’inviato Luca Abete, che nei giorni scorsi si era anche presentato negli uffici comunali per chiedere conto alla donna. Dai video diffusi si notava la presenza non solo della donna, ma anche di altri dipendenti del comune campano.

Queste le parole del sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto: “Ho chiesto alla redazione di Striscia la Notizia di avere l’intero video, per capire se ci sono fatti che hanno una rilevanza penale e disciplinare. L’ufficio cimitero di Ercolano è stato azzerato e tutti i dipendenti sono stati trasferiti. Andremo fino in fondo, sia rispetto a chi è stato coinvolto, ma anche nei confronti di chi sapeva e ha taciuto. Questa schifezza Ercolano non la merita”.

Scandalo a Ercolano fra dirette erotiche negli uffici comunali e agevolazioni per l’assegnazione dei loculi

Luca Abete ha incontrato il sindaco di Ercolano per chiedergli conto non solo delle dirette erotiche dall’ufficio della dipendente comunale, ma anche per altre questioni. La signora, infatti, dopo una delle dirette erotiche, aveva dimenticato di interrompere le trasmissioni, diffondendo una sua conversazione compromettente. La dipendente comunale ha parlato di pratiche per agevolare l’assegnazione di loculi (anche occupati abusivamente) in cambio di soldi e agevolazioni.

Queste le parole del sindaco: “Il mercato dei loculi è una vergogna. Dalla registrazione emerge che i dipendenti del Comune si interessano a fatti che non riguardano il Comune. Chiederò all’ufficio del personale di intervenire”. E sullo scandalo hot: “Abbiamo provato disgusto davanti a quelle immagini e immediatamente ho chiesto di avviare le procedure disciplinari nei confronti della lavoratrice, che è già stata sospesa e si arriverà finanche al licenziamento. Se le mani che si vedono nei video sono di dipendenti comunali bisognerà agire anche nei loro confronti”.