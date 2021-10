Coppia scopre una stanza segreta nascosta nella credenza della cucina: “Siamo increduli”

Stavano esplorando la nuova abitazione in affitto quando due fidanzati si sono imbattuti in un nascondiglio segreto dietro all’armadio della cucina. Una stanza intera munita di finestra

Sembra più un racconto che qualcosa che possa accadere davvero. Una coppia che da poco aveva preso un appartamento in affitto, ha voluto condividere sui social l’incredibile e inaspettata scoperta fatta in cucina. Sul retro di un armadio-credenza hanno infatti trovato nientemeno che una stanza segreta, inaccessibile in qualsiasi altro modo se non da quel passaggio. Stavano facendo un giro nell’abitazione per organizzare la disposizione delle loro cose quando si sono imbattuti nella misteriosa stanza che li ha lasciati increduli e a bocca aperta. Tanto da spingerli a condividere le immagini della scoperta sul gruppo Facebook Things Found in Walls – And Other Hidden Findings. Attirando ben presto anche l’attenzione dei media locali che hanno rilanciato la notizia.

Lo spazio segreto ha lasciato i due nuovi affittuari basiti, chiedendosi perchè una stanza si trovasse lì e fosse stata nascosta anzichè essere utilizzata. Il locale sprovvisto di pavimentazione e di una porta per accedervi, presenta al suo interno quelli che sembrano essere dei cavi e dei matgeriali da costruzione, come riferito dal Daily Star. “Ho appena preso in affitto un appartamento con il mio ragazzo e ho trovato una stanza nella credenza della nostra cucina”, ha scritto la donna su Facebook.

Su Facebook le teorie su che cosa possa essere

I membri del gruppo hanno commentato con stupore la scoperta offrendo alcune teorie su cosa potesse essere quella stanza. “Lo trasformerei in un nascondigio per studiare o nascondermi e mangiare gli snack preferiti dei miei figli” ha detto ironicamente una mamma. “Lo trasformerei in un piccolo nascondiglio comodo per i dopo-litigi con il marito”, ha aggiunto un’altra donna. E c’è anche chi ha azzardato all’ipotesi che potesse trattarsi di un ex nascondiglio per serial killer o spacciatori di droga: “È il posto perfetto per nascondere i corpi o sostanze stupefacenti”. L’aspetto incredibile del nascondiglio è che è dotato di finestra: “Uno spreco di buona luce naturale”, ha infatti commentato un utente.