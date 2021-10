Nuota in acque vietate e un coccodrillo lo attacca alle spalle: il video spaventoso

Un uomo ha rischiato la vita e tutto per una semplice nuotata. Ha scelto le acque di un lago nel quale nuotano alligatori, uno dei quali lo ha attaccato alle spalle

Un gesto scellerato che poteva addirittura costargli la vita. È quello compiuto da un uomo che ha deciso di regalarsi una nuotata in un lago notoriamente ‘infestato’ dagli alligatori. Si tratta di acque nelle quali è proibita la balneazione proprio a causa dell’alto rischio di diventare vittima dell’attacco di un coccodrillo che, nel suo ambiente, è in grado di muoversi molto velocemente senza essere notato. Ed è proprio quanto accaduto al nuotatore che si trovava ad una decina di metri da riva quando alle sue spalle è arrivato a tutta velocità un alligatore che ha sferrato un attacco, imprigionandolo per alcuni secondi tra le sue fauci. L’incidente è avvenuto a Pioneiros, Campo Grande, nello stato brasiliano di Mato Grosso Du Sul. Il coccodrillo nuotava nelle acque del lago di amor, bacino lacustre le cui sponde sono molto frequentate dai cittadini ma non balneabile e come ripreso in un video amatoriale realizzato da un amico dell’uomo, quando si è trovato vicino alla sua ‘preda’ non ci ha pensato un secondo prima di attaccarla.

Ha riportato solo ferite minori a una mano

L’uomo non si è accorto di nulla fino a quando non ha sentito il morso e a quel punto si è avvicinato rapidamente a riva, dove poi ha controllato le ferite subite. Incredibilmente e miracolosamente non ha riportato alcuna grave conseguenza fisica ma soltanto ferite minori alla mano destra. Riguardando il filmato si è in seguito reso conto di quanto sia stato fortunato. L’incidente è avvenuto sabato 23 ottobre e nelle ore successive il video è finito sul web diventando virale in gran parte del mondo.