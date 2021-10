La storia di James Wersick, da bravo elettricista a rapinatore di professione

Un uomo di 72 anni è finito in galera in seguito a diverse rapine in banche. Nei decenni scorsi è stato uno dei più apprezzati elettricisti del Maryland.

James Wersick è stato nei decenni scorsi uno dei migliori elettricisti del Maryland, lavorando a lungo nelle case dei ricchi fra le cittadine di Potomac e Bethesda. Dopo aver terminato la sua attività di elettricista, ne ha iniziata una nuova non propriamente legale.

Dopo i 65 anni, infatti, Wersick si è messo a rapinare banche per sopravvivere. Ne ha rapinate ben sei nell’arco di otto anni, per un bottino complessivo di 52.334 dollari.

L’uomo è stato condannato a cinque anni di carcere. Questo il suo racconto al giudice che lo ha condannato: “Solo a Potomac avrò lavorato in almeno 200 case, mi lasciavano da solo, a volte anche con i loro bambini. A un certo punto il telefono ha semplicemente smesso di suonare. Ogni tanto sopraggiunge la disperazione”.

Sei rapine in otto anni: l’incredibile storia di un ex elettricista diventato rapinatore di banche dopo i 65 anni

Bisognoso di soldi, un po’ per sopravvivere e un po’ per curare alcuni malanni cronici, Wersick nel lontano 2012 operò la sua prima rapina in una banca a Potomac.

L’ultima rapina, risalente al 4 agosto 2020, non è andata a buon fine. L’uomo aveva rapinato la banca Pnc a Potomac, a causa delle sue ristrettezze economiche. Il 72enne subito dopo la rapina è stato bloccato dall’agente Mark Gribble della polizia locale, che lo ha fermato sul marciapiede e arrestato. Nella sacca erano presenti oltre 7000 dollari, una pistola e tre coltelli.

Era la sesta rapina in otto anni, la prima andata male. L’uomo le ha ammesse tutte. Oggi è uno dei detenuti più anziani del Maryland. Wersick ha promesso al giudice che insegnerà il mestiere di elettricista ai ragazzi più giovani rinchiusi con lui nella prigione della contea di Montgomery, per convincerli a restare lontani dalla strada e a costruirsi un futuro dignitoso.