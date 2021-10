14enne vittima di bullismo: 3 ragazze la obbligano a entrare in una gabbia per cani, denudata e picchiata

Un festino a base di alcol e droga è degenerato quando tre ragazze tra 19 e 20 anni hanno cominciato a prendersela con una 14enne picchiandola, spogliandola e obbligandola a rimanere in un armadio o a entrare in una gabbia per cani

Un’adolescente è stata bullizzata in modo estremo da tre ragazze più grandi che le hanno ordinato di entrare in una gabbia per cani per poi spogliarla di quasi tutti i suoi vestiti. La vittima, una 14enne, è stata presa a calci e pugni, per poi essere costretta a rimanere in un armadio per 20 minuti in quello che la polizia ha definito un “attacco spietato” provocato anche dall’assunzione di acol e droga. Angel Moore, Harriet Hallam e Yvonne McCrudden, le prime due 19enni e la terza 20enne, hanno attaccato la 14enne nella casa di Hallam ad Accrington il 14 maggio 2020. Secondo quanto emerso tutte e quattro stavano bevendo e assumendo cocaina dopo che la vittima aveva stretto amicizia con una di loro. Jane Dagnell, accusatrice, ha dichiarato: “Ci sono state discussioni e irascibilità. Le cose sono ben presto degenerate”.

LEGGI ANCHE =>> 14enne vittima di bullismo si impicca a scuola: gli avevano spalmato feci sul cuscino e nelle scarpe

Le tre ragazze più grandi hanno dunque attaccato la più giovane, strappandole il cappuccio, spingendola in un armadio, lanciandole addosso acqua e prendendola a calci. Lei si è rannicchiata a palla per difendersi ma le tre hanno continuato ad attaccarla. Ad un certo punto le è stato ordinato di entrare nella gabbia per cani ed è stato urlato al cane che era presente di morderla. Alla fine la 14enne è riuscita a fuggire ma nella foga è caduta dalle scale; era senza telefono e metà dei suoi vestiti erano rimasti nell’abitazione. È scappata in una casa vicina pregando il proprietario di chiamare la polizia e sua madre. L’adolescente era completamente sconvolta, in disordine, bagnata, gelata e molto angosciata quando ha bussato dalla porta, come confermato dalla testimone. Tutte e tre le ragazze si sono dichiarate colpevoli di aggressione che ha provocato lesioni fisiche reali. Moore, di e Hallam sono comparsi alla Preston Crown Court per affrontare la sentenza, ma McCrudden non ha partecipato ed è stato emesso un mandato.

Le dure parole del giudice alle ragazze

Il giudice Potter ha dichiarato: “La ragazza è stata vittima di bullismo senza pietà nel corso di un incidente prolungato e persistente. Tu Moore, l’hai colpita e il suo naso ha iniziato a sanguinare. Tu, McCrudden e Hallam avete quindi persistito in un assalto significativo e violento su di lei, durante il quale le sono stati lanciati degli oggetti. A un certo punto è stata costretta in un armadio dove le è stato richiesto di rimanere per 20 minuti. Le è stato ordinato di entrare in una gabbia per cani ma non è andata. Inoltre, è stata presa a calci in testa mentre era rannicchiata. Questo è stato un comportamento codardo da parte di tre persone su una persona. Ha lasciato la casa con metà dei suoi vestiti mancanti, sanguinante e contusa. Solo una pena detentiva è appropriata, trattandosi di un’aggressione grave e prolungata”. Sono state condannate a 14 mesi, pena sospesa: Moore, di Selby Street, Nelson, deve svolgere 30 giorni di riabilitazione ed è sotto coprifuoco dalle 21 alle 7 per 3 mesi. Hallam, di Herbert Street, Burnley, deve svolgere 30 giorni di riabilitazione e rispettare un requisito di astinenza da alcol di 60 giorni. La terza giovane deve ancora essere condannata.