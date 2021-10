Cosa c’è dietro il mancato comunicato ufficiale sul ricovero di Elisabetta II? “È stato fuorviante”

La Regina Elisabetta è stata ricoverata la scorsa settimana in ospedale senza la comunicazione ufficiale preventiva di Buckingham Palace.

Il 20 ottobre scorso il ‘Sun’ ha informato il mondo sul ricovero della regina Elisabetta all’ospedale King Edward VIII di Londra. Molti si sono chiesti il motivo della mancata comunicazione ufficiale sul ricovero da parte di Buckingham Palace.

Solamente il giorno dopo è arrivato questo comunicato ufficiale: “In seguito al consiglio medico di riposare per qualche giorno, la regina è stata ricoverata in ospedale per alcune indagini preliminari, tornando al castello di Windsor per il pranzo del giorno successivo. Di buon umore”.

Il ‘Sun’ ha fatto notare che la regina aveva saltato anche la messa domenicale. Oggi Elisabetta II non sarà presente alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (COP26) di Glasgow, ma riposerà a Windsor.

Il ‘Sunday Times’, invece, ha fatto sapere di aver parlato con alcune fonti reali che hanno dato spiegazioni diverse sul suo ricovero in ospedale. Secondo tali fonti, Elisabetta II si sarebbe stancata per i troppi impegni pubblici e per la sua passione nello stare alzata fino a tardi per guardare la TV.

Le poche informazioni ufficiali di Buckingham Palace sul ricovero della regina. Alcuni osservatori: “Cercato di proteggere Elisabetta, ma è stato fuorviante”

Buckingham Palace ha scelto di rimanere in silenzio sul ricovero della regina della scorsa settimana. Una cosa che non deve spaventare, dal momento che il Palazzo è sempre solito elargire poche informazioni sulle condizioni di salute della regina. L’opinione pubblica è comunque in allarme.

L’ultimo soggiorno in ospedale della regina risaliva al 2013, quando era stata curata presso lo stesso ospedale per un virus allo stomaco. Alcuni osservatori della Famiglia Reale avrebbero sottolineato come l’omissione sul ricovero possa essere stata causata dalla poca voglia della regina nel richiamare l’attenzione su di sé per quanto concerne le notizie sulla sua salute. Queste le parole di Ingrid Seward su ‘Majesty’: “Hanno ingannato i media. Penso che stessero cercando di proteggere la regina, perché non avrebbe voluto alzare un polverone, ma è stato fuorviante”.